Galilea Montijo usaba ropa de paca

Guadalajara, México.- Galilea Montijo no niega que una de sus frustraciones profesionales es no haber podido estudiar diseño de modas, como tampoco niega que de joven, aún viviendo en Guadalajara, compraba y vestía ropa de paca que adquiría en los tianguis.

A sus 48 años, la actriz y conductora del matutino Hoy cumplió uno de sus deseos, pues inauguró su primera tienda física de ropa: Latingal, ubicada en el Estado de México.

"Mi madre no tenía para más, entonces yo de chica me iba al mercado de la (Calle) 32, allá en Guadalajara y me compraba mi ropa en pacas que venía de Estados Unidos, yo era feliz yendo cada fin de semana a los tianguis en mi casa en Guadalajara.

"Me vestía de ropa usada y la transformaba, un pantalón lo hacía short. Siempre me ha gustado la ropa y la moda y para mí poder hacer esto no tienen idea lo que significa".

De acuerdo con la tapatía, tener su propio negocio de prendas era uno de sus sueños.

El proyecto de Galilea cuenta con varias socias, quienes lo iniciaron en línea y finalmente este miércoles estrenaron la primera sucursal en físico.

"Yo que compraba ropa de paca decía '¿por qué no existe una tienda que te pueda presentar ropa para todos y de diferentes precios?', entonces a las otras socias les dije que quería un lugar, una tienda como si fuera un tianguis, que ofrezca de todo.

"Aquí no van a encontrar ni 50 ni 20, ni 10 modelos iguales, habrá chica, mediana y grande de cada estilo y ya. Así que cuando vayan a una fiesta o reunión no se van a encontrar a nadie vistiendo el mismo modelo", platicó la famosa en su programa Hoy.

Galilea Montijo también recordó que en su momento no pudo estudiar diseño de modas debido a la falta de recursos económicos.