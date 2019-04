'Game of Thrones': viene la batalla más grande

Es la madre de todas las batallas.

Para los fanáticos más acérrimos, cada nuevo episodio de “Game of Thrones” es una cita especial, pero el capítulo de este domingo por la noche tiene anticipación a un nivel febril de todos los tiempos.

Los creadores del programa han dicho que casi todo el episodio se dedicará a un choque épico entre una banda de sus héroes humanos, encerrados en el castillo norte de Winterfell, y un ejército de guerreros no muertos liderados por el inescrutable Night King, publicó CNN.

La batalla de Winterfell es el enfrentamiento climático al que ha estado apuntando toda la serie de HBO desde la primera temporada en 2011.

Esta es la razón por la que todo el mundo está tan preparado.

Se informa que es la secuencia de batalla más larga jamás filmada

Los dos primeros episodios de esta temporada fueron de menos de una hora, con un mínimo derramamiento de sangre. Este es de alrededor de 80 minutos, casi todo dedicado al combate de inicio a fin.

Los productores de “Game of Thrones” creen que es la secuencia de batalla consecutiva más larga jamás hecha en una película.

El director Miguel Sapochnik le dijo a Entertainment Weekly que intentó y falló en encontrar una escena de batalla más larga en una película. La más cercana fue el asedio de 40 minutos en “El señor de los anillos: Las dos torres”, de 2002, que durante mucho tiempo ha sido un estándar de oro para las batallas cinematográficas épicas.

La elección de Sapochnik como director también ha aumentado las expectativas. Grabó “Hardhome” y “Battle of the Bastards”, posiblemente las dos secuencias de acción más intensas y aclamadas que el programa ha hecho hasta ahora.

El episodio requirió 11 semanas de filmaciones nocturnas en Irlanda del Norte, donde se grabó gran parte de “Game of Thrones”.

“Lo que le hemos pedido al equipo de producción y al equipo que haga este año realmente nunca se ha hecho en televisión o en una película”, dijo a EW el coproductor ejecutivo Bryan Cogman. “Este enfrentamiento final entre el ejército de los muertos y el ejército de los vivos no tiene precedentes y es implacable, y es una mezcla de géneros incluso dentro de la batalla. Hay secuencias creadas dentro de secuencias creadas dentro de secuencias”, agregó.

“Ha sido agotador, pero creo que va a sorprender a todos”.

Algunos personajes favoritos morirán

A menos que estuvieras realmente apegado al pequeño Ned Umber, nadie importante ha muerto hasta el momento en esta temporada final.

Eso está a punto de cambiar.

Alrededor de dos docenas de personajes clave están en peligro en Winterfell, y parece muy improbable que todos sobrevivan. Entonces, ¿quién está en mayor peligro?

Las especulaciones se ha centrado en los personajes cuyos arcos de la historia se han estancado o han alcanzado algún tipo de cierre, haciéndolos prescindibles.

Brienne fue nombrado caballero por Jaime (llantos, llantos), lo que lleva a su compleja admiración mutua a un final natural. No sorprendería a nadie verla morir galantemente en el campo de batalla.

Ser Jorah ha sobrevivido a numerosas batallas, se ha curado de la escala de grises y ahora lleva una espada de acero de Valyria. No le queda mucho por hacer. Él ha jurado repetidamente su vida para proteger a Daenerys, por lo que un sacrificio heroico parecería adecuado.

A Beric ya le han matado seis veces y ha vuelto a la vida. Thoros ahora está muerto. Adiós, Beric.

Grey Worm se comprometió a llevar a su amor, Missandei, a su isla natal de Naath, después de que termine la guerra. ¡Nunca hagas planes antes de una guerra! Es el equivalente a decir “Vuelvo enseguida” en una película de terror.

Varys es como… andar por ahí. Hay un excedente de asesores en Winterfell, y los escritores del programa no parecen saber qué hacer con él.

Gendry hizo armas de dragonglass para todos y ayudó a Arya a perder su virginidad. ¡Buen trabajo Gendry! Su trabajo ha está terminado.

Theon ha ofrecido sus servicios como guardaespaldas a Bran, que será un cebo humano para el Rey Nocturno. Buena suerte con eso.

Luego están todas las personas (Sansa, Tyrion, Gilly, etc.) que supuestamente se refugiarán en la cripta debajo de Invernalia. Todo el mundo sigue diciendo cuán seguros estarán allí, lo que, según la lógica de “Game of Thrones”, no significa nada seguro. Y no nos pongamos en la posibilidad de que los Caminantes Blancos puedan violar la cripta y reanimar a todos esos Starks muertos.

Eso alinea el tablero de ajedrez para el final de la serie

Tres episodios siguen a la Batalla de Invernalia. El hecho de que esta batalla se produzca ahora, y no, digamos, durante el episodio final o penúltimo, es enormemente significativo.

Podemos asumir que los Caminantes Blancos no aniquilan a todos en el norte, porque nadie quiere un final de Night King vs. Cersei.

Entonces, como sospechamos todo el tiempo, el enfrentamiento final del programa probablemente no sea con el ejército de los muertos. Es entre los ambiciosos humanos de Westeros sobre quien, si existe, se sentará en el Trono de Hierro al final.

Sí, quienquiera que sobreviva tendrá que lidiar con Cersei, que está bebiendo vino y amasando a su ejército de alquiler en el sur. Y asumiendo que ambos están vivos, Jon Snow y su reina / amante / tía / rival Daenerys también tienen algunos asuntos pendientes.

Luego hay una popular teoría de los fanáticos que dice que el Rey de la Noche ni siquiera está en Winterfell, que divide su enorme ejército en dos y se dirige al Desembarco del Rey con su dragón zombie, donde un millón de confiados habitantes de la ciudad esperan ser convertido en wights.

Sobre la base de sus pasadas miradas más allá del Muro, parece inevitable que Jon Snow y el Rey Nocturno se dirijan a un duelo climático, uno a uno, hasta la muerte. Pero para “Game of Thrones”, que ha prosperado con expectativas confusas, eso podría ser demasiado predecible.

Una cosa es segura: después del domingo, Westeros nunca volverá a ser el mismo.