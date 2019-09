'Game of Thrones' y 'Veep' van por récords hoy en los Emmy

Estados Unidos.- Las series 'Game of Thrones' y 'Veep' podrían batir récords de más premios Emmy ganados esta noche, lo que las confirmaría como contenidos favoritos de la teleaudiencia.

La recompensa para los apasionados de la televisión cuyas predicciones se concreten en esta 71a edición no será un trofeo sino el derecho de fanfarronear.

También está la diversión de animar a los favoritos y criticar a sus competidores. Pueden surgir sentimientos conflictivos para los fanáticos de 'Game of Thrones' que amaron la serie pero odiaron su final. La saga de fantasía de HBO llega a la ceremonia con un récord de 32 nominaciones y con 10 premios ganados en la ceremonia de artes creativas del fin de semana pasado por logros técnicos y de otro tipo.

Si la serie logra tres victorias más romperá su propio récord de premios ganados en una temporada, 12, que obtuvo en 2015 y nuevamente en 2016. Si se lleva el trofeo principal en la categoría de drama, será su cuarto y será una de las pocas series en alcanzar ese hito. También podría ser la serie que más Emmy ha ganado, ahora con 57.

'The Marvelous Mrs. Maisel' está defendiendo el premio a la mejor comedia que obtuvo el año pasado, cuando la tres veces ganadora 'Veep' estaba en pausa y cuya protagonista Julia Louis-

Dreyfus podría llevarse su séptimo Emmy y que la llevaría a convertirse en la artista más reconocida en la historia de estos galardones.

'Game of Thrones' compite en seis categorías además de mejor drama, incluyendo dirección, escritura y actuación, con las estrellas Emilia Clarke y Kit Harington compitiendo por los honores de la actuación principal por primera vez, y Peter Dinklage buscando su cuarto premio de actor de reparto.

La competencia de Clarke incluye a Sandra Oh de 'Killing Eve', quien sería la primera actriz de ascendencia asiática en ganar el Emmy, junto con la coprotagonista de Oh, Jodie Comer y la otrora ganadora Viola Davis de 'How to Get Away with Murder'. Una victoria para Clarke o cualquiera de las cuatro actrices de 'Game of Thrones que compiten por un trofeo de reparto sería el primero para una mujer en la serie.

El mejor actor de drama incluye a Billy Porter de 'Pose', quien sería el primer hombre abiertamente gay en ganar el premio, y el otrora ganador Sterling K. Brown por 'This Is Us'.

Los presentadores incluirán a Angela Bassett, Lin-Manuel Miranda, Hugh Laurie, Maya Rudolph, Jon Hamm, Michael Douglas, Gwyneth Paltrow y Randall Park.

La ceremonia se transmitirá a las 8 de la noche por el canal Fox.