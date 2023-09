Gana Chihuahua la corona Miss Charm 2023

Cortesía / Tania Estrada, 27 años, 1.72 m de estatura

Ciudad Juárez.- Tiene 27 años. Nació en Chihuahua capital un 20 de noviembre, fecha que ya presagiaba la personalidad y destino de Tania Estrada Quezada una revolucionaria que hoy lleva la banda y corona de Mexicana Universal Chihuahua y Miss Charm International 2023.

Miss Charm es un concurso de belleza internacional con sede en Vietnam con la misión de promover la cultura, el turismo y las actividades educativas.

Después de un mes en concentración nacional en Aguascalientes, sede del certamen nacional de la franquicia que dirige la exmiss universo, Lupita Jones, la reina chihuahuense Tania Estrada hoy gana el derecho a representar al país en el concurso internacional que se realizará el 16 de marzo del 2024.

Fue en la fase eliminatoria de las 10 finalistas, donde el público generó las preguntas para conocer las respuestas de la docena de aspirantes, la etapa donde la comunicadora chihuahuense ofreció una respuesta contundente sobre cómo sería su papel como líder transformacional global.

Originaria de Guerrero, Chihuahua, la soberana es licenciada en Comunicación, además es Embajadora Turística de Chihuahua y Directora General de un canal de televisión, mismo donde también es conductora. Habla Inglés. Fue suplente en Nuestra Belleza Chihuahua 2016.

Horas antes del certamen, la chihuahuense publicó en su cuenta de Facebook un mensaje para sus seguidores.

“Se llegó el gran día, muchas gracias por todo su apoyo y su amor, dejó todo en manos de Dios, porque sé que su plan será perfecto para mí. Mándenme sus buenas vibras y oraciones, muchas gracias por todo siempre”, escribió Estrada.

Héctor Rivera Gutiérrez, coordinador Estatal de Mexicana Universal y hacedor de reinas como Andrea Meza, dijo para El Diario que “ha sido mucho el trabajo de todo el equipo para llevar de la mano, paso a paso, a Tania”.

Desde el arranque de la concentración nacional, con su belleza, silueta, preparación e intelecto, el comité seleccionador mantuvo atenta la mirada sobre la chihuahuense, quien además desde el inicio se colocó en el gusto de los ciberfans y missiologos como la posible representante de México en Miss Universe 2023, hoy Miss Charm 2023.

Sus primeros pasos fueron en Televisa Juárez, donde laboró durante cinco años. Estuvo en programas deportivos, programas de revista, entrevistas y noticieros.

Dispuesta en todo momento a lograr nuevas metas y enfrentar retos, la chihuahuense asegura la pasión y la disciplina, son dos constantes en todo lo que ella realiza y se propone lograr.

“Todo implica trabajo, y dicen que cuando haces lo que amas no es trabajo, yo creo que sí, siempre hay que trabajar. Cuando creces en un lugar tan pequeño, la cotidianidad no da un panorama más amplio, no te permite muchas opciones, y a los 17 años me mudé a la ciudad de Chihuahua para continuar con mis estudios”, mencionó Estrada Quezada para El Diario, antes de partir al certamen final.

A los 18 llegó a Ciudad Juárez, y como ella asegura “con una maleta repleta de sueños”. En su pueblo, aun vive su padre, quien se dedica a la agricultura y ganadería. Ella es la menor de tres. Sus hermanos mayores son varones, empresarios que actualmente residen, al igual que su madre, en Denver, Colorado