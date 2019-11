Gana cinta mexicana en El Cairo

Ciudad de México.- El cineasta mexicano Fernando Frías se convirtió en el ganador de la edición 41 del Festival de Cine de El Cairo con Ya No Estoy Aquí, largometraje que aborda temas como la violencia, discriminación y migración.

La película fue considerada por el jurado, encabezado por el estadounidense Stephen Gaghan; recibió el máximo galardón que otorga el evento, The Golden Pyramid Award (La Pirámide Dorada).

Juan Daniel García Treviño, quien dio vida al protagonista, también fue reconocido en El Cairo.

Ya No Estoy Aquí sigue a una joven pandilla de las montañas de Monterrey, Nuevo León, que se hace llamar Los Terkos, conocida por sus movimientos de baile y peinados extravagantes; la cinta muestra su día a día, en el que no puede faltar la cumbia rebajada.

Luego de un malentendido con los encargados de un punto de venta local, su líder Ulises, de 17 años, se ve forzado a migrar a Jackson Heights (Queens), en Nueva York, donde intenta adaptarse sin sacrificar su identidad.

Este es el segundo festival que premia a Ya No Estoy Aquí en un mes, ya que obtuvo el Ojo al Mejor Largometraje Mexicano y el Premio del Público en la décima séptima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

La edición 41 del Cairo International Film Festival, el encuentro de cine más antiguo de Oriente Medio y África, se llevó a cabo del 20 al 29 de noviembre.