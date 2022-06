Gana Johnny Depp caso contra Amber Heard

El jurado en el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard llegó finalmente a una deliberación unánime, la cual determinó que Heard difamó al actor y deberá pagar 15 millones de dólares como compensación por el daño.

La conclusión de uno de los casos más mediáticos y polémicos del Hollywood moderno llega después de un receso de tres días que tomó el jurado, por el fin de semana del Día de los Caídos. El panel de siete personas pasó sólo dos horas deliberando el pasado viernes, antes de decidir descansar.

Depp, de 58 años, demandó a su ex esposa por 50 millones de dólares por supuesta difamación a raíz de un ensayo publicado en el Washington Post, en 2018, en el que escribió sobre enfrentar "la ira de nuestra cultura como una figura pública que representa el abuso doméstico".

La estrella de Piratas del Caribe dijo que aunque el texto no lo nombraba directamente, sí manchó su reputación y le costó perder varios trabajos de alto perfil en Hollywood.

Heard, de 36 años, respondió con una contrademanda de 100 millones, alegando que el abogado de Depp, Adam Waldman, destruyó su carrera tras decirle a la prensa en 2020 que ella había inventado todas sus acusaciones de abuso doméstico.

Previo a la resolución, Depp voló a Inglaterra el fin de semana para unirse a su amigo, el rockero Jeff Beck, de 77 años, en el escenario del Sheffield City Hall, para interpretar a dueto versiones de "Isolation", de John Lennon; "What's Going On", de Marvin Gaye, "Little Wing", de Jimi Hendrix.

El pasado viernes, el abogado de Depp le dijo al jurado que el actor fue la verdadera víctima de abuso doméstico durante su relación con Heard.

"Hay un abusador en esta sala del tribunal, pero no es el señor Depp", dijo Camille Vasquez en su declaración final. "La señorita Heard es, de hecho, la abusadora y el señor Depp, es el abusado".

"Heard inventó las acusaciones de abuso porque es una persona profundamente preocupada, desesperada por atención", alegó Vásquez. "Les pido que le devuelvan su vida al señor Depp diciéndole al mundo que él no es el abusador que la señorita Heard dijo que es, y que responsabilicen a la señorita Heard por sus mentiras".

Después de que el equipo de Depp terminó, el abogado de Heard, Ben Rottenborn, le dijo al jurado que "si el Sr. Depp abusó de Amber aunque sea una vez, entonces ella gana".

"Y no solo estamos hablando de abuso físico", dijo Rottenborn. "También incluía abuso emocional, abuso psicológico, abuso financiero y abuso sexual".

La decisión del jurado marca el cierre de la relación tormentosa de Depp y Heard, que el público ha estado siguiendo durante más de una década.

La pareja se conoció en 2009 mientras filmaban la adaptación al cine de The Rum Diary, de Hunter S. Thompson, en la que Depp interpreta a un periodista que acepta un trabajo en Puerto Rico y se enamora del personaje de Heard.

Ambos tenían pareja en ese momento, hasta que finalmente se juntaron en 2012, cuando finalmente estuvieron solteros, y comenzaron a salir. Depp le propuso matrimonio a Heard en 2014 y se casaron en una ceremonia a principios del siguiente año, en la isla privada del actor en las Bahamas.

Heard solicitó el divorcio y solicitó al tribunal una orden de restricción temporal contra Depp en mayo de 2016, de acuerdo con papeles oficiales de la corte.

"Nuestra relación fue intensamente apasionada y, a veces, volátil, pero siempre unida por el amor", dijo la pareja en un comunicado conjunto publicado después del divorcio. "Ninguna de las partes ha mentido ni hecho acusaciones falsas para obtener ganancias financieras. Nunca hubo ninguna intención de daño físico o emocional".

Sin embargo, su relación no terminó ahí. Heard alegó en varias ocasiones que Depp abusó sexual, física y emocionalmente de ella.

Depp demandó previamente a la publicación británica The Sun por supuesta difamación por llamarlo "golpeador de esposas" en un artículo. En esa ocasión perdió su batalla judicial en Reino Unido, donde se cree que es más fácil ganar un caso de difamación que en los EU, y su lucha actual en Virginia se veía como su última oportunidad para rehacer su legado y recuperarse de las acusaciones de abuso.

Depp, quien siempre ha negado las acusaciones, le dijo a la corte al subir al estrado que demandó a Heard para limpiar su nombre y decirle a todos la verdad.