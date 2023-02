Gana Lucía Méndez orden de restricción contra ataques

CDMX.- Lucía Méndez ha vivido muchas experiencias a lo largo de 50 años de trayectoria y ha conocido el éxito en telenovelas, cine y música, pero lo que no permite en su vida es la violencia.

Por ello, explicó la actriz y cantante, presentó una orden de restricción contra quienes intenten dañar su imagen; esto, luego de su participación en la serie Siempre Reinas.

En la producción de Netflix compartió créditos con Laura Zapata, Sylvia Pasquel y Lorena Herrera, y aunque ya se anunció una segunda temporada, ella no regresará por los conflictos con algunas de ellas.

"Sí metí una orden de restricción porque no puedes permitir la violencia", declaró Lucía desde Miami, donde fue reconocida con las Llaves de la Ciudad.

"Creo que es muy diferente tener libertad de expresión a que te insulten, o que sea prácticamente violencia de género o violencia laboral o violencia mediática. A nadie le puedes permitir la violencia".

La estrella de Colorina señaló que si en determinado momento a alguien no le gusta la canción de un intérprete, su imagen o el artista en sí, eso no le da derecho a violentar.

"Ni de insultarte por tu físico o, peor aún, difamarte", agregó. "Que a mí me han tocado difamaciones y mentiras, obviamente".

Aclaró que no fue ella quien puso la orden de restricción, sino un juez, tras analizar las pruebas que presentaron sus abogados ante ataques de ex compañeras.

"Consideró que era mucha violencia", añadió.

La artista, de 68 años y con nuevos planes en la música, aseguró que Siempre Reinas fue un suceso.

"La gente lo sigue viendo, el tema lo siguen cantando, es realmente algo maravilloso lo que sucedió, pero, desgraciadamente, cuando las personas no miden sus palabras ni las cosas que comentan, es cuando realmente lastiman los proyectos. Lo que pasa en el reality se queda en el reality, pero fuera del reality no tienes por qué soportar ninguna violencia.

"No puedes estar después de tanta violencia, tanta mentira y tanta difamación. Eso no es el reality. Ya fue una cuestión personal y yo, sinceramente, no tengo ninguna necesidad".

Miami la honra

Lucía Méndez se mostró feliz por el reconocimiento que le dieron en Miami frente a su estrella, en la famosa Calle 8.

"Se lo agradezco muchísimo porque Miami es como mi segunda patria y se portaron muy lindos. Me han dado llaves de ciudades, pero tampoco tengo tantas, pero esta es especial, es Miami, yo viví muchos años aquí, y ahora estaré viniendo más seguido por acá".

Asume que le toca vivir muchas cosas por la fama, hasta críticas por el uso de filtros en sus fotografías.

"Ay, nada, amo los filtros, todo el mundo ama los filtros y no me interesa. Y créeme que cuando pongo atención de poner una demanda es porque es algo ya muy fuerte", afirmó.