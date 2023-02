Ganan artistas del Super Bowl más visibilidad que dinero

CDMX.- Dejar boquiabiertos a más de 100 millones de espectadores en el medio tiempo del Súper Tazón no es cosa sencilla ¡ni barata!

La NFL no remunera a los artistas que participan en los aproximadamente 13 minutos del espectáculo, pero sí se encarga de cubrir los gastos de producción, los cuales pueden llegar a rondar entre los 600 mil y los 10 millones de dólares, de acuerdo con Forbes.

Y aunque los cantantes no reciben un pago como tal, lo que sí ganan es proyección internacional, la cual a menudo aprovechan para anunciar un nuevo disco, gira o proyecto. Fue el caso de Beyoncé, quien, minutos después de su impactante actuación en el Superdome de Nueva Orleans en 2013, anunció que recorrería el mundo ese mismo año con su The Mrs. Carter Show World Tour.

Además, luego de sus presentaciones, los artistas suelen verse beneficiados en otras formas. Fue el caso de Snoop Dogg, Mary B. Blige, Dr. Dre, Eminem y Kendrick Lamar, los coestelares del evento de 2022, enfocado en el rap y el hip hop. Todos ellos gozaron de alzas en sus ventas y reproducciones musicales.

De manera similar, Shakira y Jennifer Lopez, las estrellas del medio tiempo en 2020, vieron un aumento en sus cifras de streaming del 267 por ciento y 187 por ciento, respectivamente, en un show cuyo costo de producción fue de 13 millones de dólares.

En 2017, Lady Gaga ofreció un espectáculo con un costo de producción de 10 millones de dólares, mientras que el de Bruno Mars, tres años antes, fue de aproximadamente 11 millones. Y para la producción de Madonna, en 2012, la NFL desembolsó 13 millones. Ese gasto quedó demostrado cuando la cantante entró a escena en un trono dorado escoltada de una caravana de soldados romanos para arrancar con su gran éxito "Vogue". La "Reina del Pop" también tuvo varios invitados especiales: LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A. y CeeLo Green.

The Weeknd es el artista que tiene el show de medio tiempo más caro hasta ahora, con un precio de aproximadamente 17 millones de dólares, aunque él mismo puso dinero para solventar algunos de los gastos de producción. Debido a la pandemia de Covid-19, ese show tuvo algunas modificaciones, incluyendo un escenario entre las gradas del Raymond James Stadium (no en la cancha, como suele ocurrir) y una menor cantidad de público dentro del recinto.

Pero un gasto de varios millones no siempre es necesario para presentar un show que deje gran huella. Prueba de ello es Beyoncé, quien brindó uno de los shows de medio tiempo más recordados, en el que incluso invitó a Kelly Rowland y Michelle Williams, sus ex compañeras de Destiny's Child. Aquella presentación costó 600 mil dólares, de acuerdo con el portal The Richest.

Una inversión ganadora

The Weeknd gastó 7 millones de dólares de su propia cuenta para su espectáculo de medio tiempo en 2021, pero al parecer, esto valió la pena. De acuerdo con Billboard, el canadiense recibiría un promedio de 1.3 millones de dólares por cada concierto de su After Hours til Dawn Tour, con la que visitaría varios países del mundo.