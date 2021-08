Genética premium

Algo de la genialidad que sus padres le han heredado, además del resultado de su preparación y autoconfianza, mostrará Dylan Penn en ‘Flag Day’, cinta que dirige su padre, el actor y director Sean Peen, de 61 años.

Actriz, modelo e hija de Penn y Robin Wright, la joven de 30 años empieza a ser reconocida por su desenvolvimiento frente a la cámara en la cinta en la que comparte créditos con Sean Penn, su hermano Hooper Jack Penn, además de Josh Brolin y Regina King.

Si bien ya había participado en otras películas (‘Condemned’, ‘Elvis & Nixon’), es por su interpretación en ‘Flag Day’ que la crítica aplaude su trabajo, al menos así ocurrió durante su estreno en la pasada edición del Festival de Cine de Cannes.

En la cinta, adaptada del libro de memorias de 2005 de Jennifer Vogel ‘Flim-Flam Man: The True Story of My Father's Counterfeit Life’, interpreta a una aspirante a periodista con un padre que rara vez es veraz.

Para Dylan, la relación padre-hija en ‘Flag Day’ es un reflejo a medias de su propio vínculo. Jennifer, el personaje que encarna, intenta apoyar y estabilizar a su padre estafador, pero también hereda algunos de sus hábitos más destructivos.

“Ella siempre se esforzó por tener una relación realmente honesta y transparente con su padre, algo que nunca consiguió", dijo Dylan a Associated Prees. "Yo traté de tener eso con mi papá y sí lo obtuve”.

Por su parte, Sean Penn alienta a su hija y confía plenamente en sus capacidades escénicas. Él ha dicho que trabajar con Dylan fue algo natural, y que su presencia atenta, incluso desarmadora, fue lo más espontánea posible.

Así de bien se ha expresado la crítica de la joven, como en Variety, donde se lee que la película “revela que Dylan Penn es una gran actriz”.

Otros calificativos como “natural, serena y cautivadora” se ha ganado la joven hija de la impresionante actriz Robin Wright.

Pase de estafeta

La revelación del trabajo actoral de Dylan llega precisamente en el momento en que su padre disminuye su actividad en el cine, aun cuando ella no se lo había planteado así.

“Mientras crecía, estar rodeada de actores y estar en un set era algo que realmente no me interesaba en absoluto", dijo Dylan. "Siempre pensé, y sigo pensando, que mi pasión radica en trabajar detrás de la cámara. Pero tan pronto como expresé mi deseo de hacer ese tipo de cosas, mis padres me dijeron por separado: ‘No serás una buena directora si no sabes lo que es estar en los zapatos de un actor’”.

Con ese impulso llega Dylan a ‘Flag Day’, cinta que ya se estrenó en salas de cine de Estados Unidos y que pronto llegará a México.

La película que cuenta con canciones originales de Cat Power, Eddie Vedder y Glen Hansard es sorprendentemente una nueva aportación de Sean Penn, quien en décadas pasadas mantuvo fuerte presencia en la industria fílmica, pero que ahora rara vez estelariza, pues está muy concentrado en su papel de activista.

En su respetada carrera como director están ‘The Crossing Guard’ (1995), ‘The Pledge’ (2001) e ‘Into the Wild’ (2007). Su último filme antes de ‘Flag Day’ fue ‘The Last Face’, con el que fue abucheado en el Festival de Cine de Cannes.

Dylan Frances Penn

Nacida el 13 de abril de 1991. Modelo y actriz hija de Sean Penn y Robin Wright.

Ha modelado para campañas de Gap Inc., además de aparecer en el video ‘Chains’ de Nick Jonas.

En cine, ha participado en las películas ‘Condemned’ y ‘Elvis & Nixon’.

Asistió a la Academia Marin y abandonó la Universidad del Sur de California después de un semestre.

Antes de modelar, Penn había trabajado entregando pizzas, como mesera y editora de guiones independiente.

También trabajó en la ciudad de Nueva York como anfitriona de restaurantes y pasante en una agencia de publicidad.