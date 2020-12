George Clooney arriesgó su vida por un papel

Ciudad de México.- George Clooney fue hospitalizado de emergencia debido a una pancreatitis que puso en riesgo su vida por bajar de peso para interpretar a un personaje.

El actor contó a The Mirror que cuatro días antes de iniciar la filmación de The Midnight Sky fue ingresado a un hospital debido a unos fuertes dolores en el estómago.

El diagnóstico fue una inflamación en el páncreas que sospecha fue producida luego de perder casi 12 kilos para encarnar a un sobreviviente de una catástrofe global.

"Creo que estaba tratando muy intensamente de perder peso rápidamente y probablemente no me estaba cuidando", dijo.

Tras recuperarse, Clooney viajó al Ártico para hacer el filme que protagoniza y dirige.

En la historia, que estrenará el 23 de diciembre en Netflix, interpreta a un astrónomo con cáncer que lucha contra diversos elementos desde su remota estación para contractar a la tripulación de una nave espacial que regresa del espacio.

El proyecto más demandante que ha tenido hasta ahora, admitió.

"Me tomó unas semanas para recuperarme y como director no fue sencillo porque necesitas energía", agregó en la entrevista.

"Estuvimos a la interperie, en este glaciar en Finlandia, lo que complicó aún más el trabajo, pero me ayudó con el personaje. Esto es más grande que cualquier otra cosa que ha hecho antes y fue como pastorear gatos, pero fue divertido".

Además de perder peso, el protagonista de La Gran Estafa tuvo que dejarse crecer la barba.

"Mi hija la amo porque escondía cosas en ella de las que no me daba cuenta hasta que iba a trabajar y me daba cuenta que había una paleta pegada en mi barba.

"Pero mi esposa y mi hija se pusieron felices cuando me la quité porque era difícil encontrar un rostro debajo de todo ese desastre", añadió el también productor.

El actor ha pasado los últimos 10 meses en confinamiento con su esposa Amal, sus hijos, Alexander y Ella, en su casa de Los Ángeles.