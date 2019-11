Gerardo Tala, un músico versátil

Chihuahua.- Gerardo Tala, es poseedor de un gran talento y cuenta con una carrera artística que lo avala, llena de entrega en la que se ha ganado ya un lugar especial dentro del gusto del público, además por su sencillez y carisma, en entrevista para El Diario de Chihuahua el cantautor chihuahuense platicó de sus 19 años en su andar en la música, la cual es su gran pasión.

Sus inicios

“Desde pequeño supe que la música era lo mío y uno de mis hermanos fue el que me enseñó a tocar guitarra, él no se dedica a la música yo soy el único de mi familia que si agarré ese rumbo, en la secundaria siempre participé en todo lo que tuviera que ver con la música y luego ya en mi mayoría de edad inicié tocando en una temporada con una banda de rock en español, en varios antros de aquella época pero la mayor parte del tiempo ha sido como solista y compositor”, dijo.

El cantautor es orgullosamente chihuahuense, su música tiene gran versatilidad en ritmos y estilos donde predominan las fusiones del pop con afluentes de blues y balada. Cuenta con estudios en el Conservatorio de Música. Durante largo tiempo fue recorriendo ciudades cantando en bares y cafés llegando el momento adecuado para plasmar una serie de historias en su primer disco de una manera muy original.

Lo más difícil

Dentro de su carrera musical, para llegar hasta donde actualmente se encuentra comentó que ha sido: “Es que lo complicado aun sigue, en la música todo es difícil nada es fácil, a todo tienes que darle su tiempo y lo más difícil de esto es mantenerte”, expresó.

Está de vuelta

El cantautor está de vuelta para iniciar temporada en el “Callejón del Centro”, “es un lugar muy especial para mí, es mi segunda casa sin duda alguna, estoy muy agradecido por el recibimiento de este lugar siempre y por supuesto con mi gente, que siempre me sigue en las redes sociales y están ahí donde me presento”, relató.

“Todo el año pasado me dediqué a presentarme en festivales, emigré y es por eso que dejé de tocar en bares y restaurantes; pero ya estoy de vuelta en mi tierra natal y pretendo hacer temporadas a bares y cafés que es donde sin duda esta mi público, porque actualmente yo sé que las redes sociales son una maravilla y te acerca a personas que no conoces, pero la gente que te va ver al café o en los festivales, el poder convivir en vivo y a todo color con la gente eso es maravilloso”, dijo.

“Para trova la vida”

Gerardo ha llevado a cabo una serie de conciertos que lleva por nombre “Para trova la vida”, un concierto que ofrece año con año, desde hace cuatro años, con el cual ayuda a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC Chihuahua, y la entrada al evento son tapa roscas.

“A inicios de este año realizamos conciertos en Parral, estuvimos en el Festival de las Tres Culturas en Cuauhtémoc, en Ciudad Juárez, Torreón y aquí en Chihuahua lo cual fue una experiencia única, para mí es muy importante hacer este tipo de eventos en apoyo asociaciones, me gusta el sembrar un poco de conciencia colectiva con las personas que nos puedan escuchar, ya estoy preparando algo para este próximo mes, así que invito a toda la gente me siga en las redes sociales para que sepan lo que andaré haciendo y seria genial que se unan y podamos ayudar entre todos”, comentó.

El talentoso músico se considera exitoso, ya que disfruta mucho lo que hace: “Tengo salud, amo la música, vivo de ella, el éxito pienso es de cómo tu lo percibas y lo sientas”.

Su música

El año pasado tuvo éxito con su disco denominado "Hospital de letras" el cual contiene doce canciones inéditas de su autoría: “Con este disco hice una presentación en vivo en La Pulquería en el callejón con varios amigos míos músicos David Box, Eli Loya, Erick Luna y Luz Canela, entonces cada uno de ellos canto una canción mía y en el disco añadí esta grabación que hicimos totalmente en vivo y acústico, lo que más me gusta de este disco es que no se editó nada, tal cual se grabó, así se quedó, es algo mágico me encantó”, dijo.

Actualmente Tala se encuentra promocionando su más reciente material discográfico denominado “Recordando”, el cual se encuentra en todas las plataformas digitales, pues el cantautor refirió que participó en una convocatoria en el marco de la celebración de los 120 años de trova en Michoacán: “ganamos, por lo que saque este nuevo disco, donde realizo un homenaje a grandes cantautores, entre ellos José Alfredo Jiménez, Joaquín Sabina, Fernando Delgadillo, Silvino Rodríguez entre otros”, dijo.

Pero todo no termina ahí, ya que el talentoso músico expresó la época navieña le fascina por lo que no dudo en sacar un disco que lleva por nombre “Gerardo Tala en Navidad” donde quiso conmemorar la navidad que esta próxima a llegar, grabando villancicos en un material digital, el cual ya se puede escuchar en su canal de YouTube.

“Espero les gusten estos villancicos, y los puedan disfrutar en familia y sus seres queridos, con esa finalidad lo hice, me deja muy buen sabor de boca, además de que me encanta la navidad”.

