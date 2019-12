Ghostbusters: Afterlife presume su primer póster

La secuela de Ghostbusters II que dirigirá Jason Reitman (Juno, Up in the air), hijo de Ivan Reitman, director de la película original, ya tiene título y este viernes se liberó el primer póster oficial.

Ghostbusters: Afterlife es el nombre de la producción que planea llegar a las salas cinematográficas el 10 de julio de 2020. En la imagen, que ya circula en redes, se encuentra el Ecto-1 en un campo y en segundo plano se observa el cielo, del que surgen unos rayos.

La sinopsis de esta nueva entrega señala: cuando una madre soltera y sus dos hijos llegan a un pequeño pueblo, comienzan a descubrir su conexión con los 'Cazafantasmas' originales y el legado secreto que dejó su abuelo.

El elenco está conformado por Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon y Paul Rudd y, de acuerdo con Variety, la filmación comenzó en julio en Alberta, Canadá, y concluyó en octubre.

La nueva película fue escrita por Jason junto con Gil Kenan y es producida por Ivan Reitman, quien logró una recaudación de más de 300 millones de dólares con Ghostbusters (1984) y Ghostbusters II (1989).

Dichos largometrajes fueron protagonizados por Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Harold Ramis, Sigourney Weaver, Rick Moranis, Annie Potts y William Atherton.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx