Gigliotti quiere aprender de La Volpe

Ciudad de México.- El regreso de Ricardo Antonio La Volpe al Toluca generó estabilidad en el vestidor de los Diablos Rojos, así lo considera Emmanuel Gigliotti, que, a pesar de no compartir la idea de cambio de timón, respalda por completo el desembarco de un viejo lobo de mar del futbol mexicano como Ricardo La Volpe.

El Puma alaba tanto la capacidad táctica de El Bigotón como la lectura de juego del estratega, pero sobre todo la oportunidad de aprender de él que califica como uno de los mejores entrenadores de México.

"Ricardo (La Volpe) es un técnico con muchísima experiencia en el futbol mexicano , me siento contento, tengo muchas ganas de aprender de un entrenador como él, que está en muchísimos detalles, que trabaja en lo táctico, por ahí hace más hincapié en lo que es la salida de juego, en lo defensivo y me ha pedido cosas específicas de mi posición pero sinceramente estoy muy contento de poder trabajar con un entrenador que tiene un gran nombre en este país”, subrayó.

Con tres partidos de la temporada regular restando en la agenda escarlata, el delantero entiende la importancia del encuentro ante América, pues un descalabro implicaría resignar las posibilidades de calificar a la fiesta grande. Otra asignatura pendiente, es alcanzar el título de goleo individual, tal y como lo hizo en Argentina en el Torneo Final 2013, mientras vestía la camiseta de Boca Juniors.

"Sabemos lo que es América, no tenemos margen de error y de nada serviría llegar al partido sin opciones de liguilla. Quiero hacer muchos goles en México, lamentablemente por ahora no he conseguido los goles que deseaba, creo en el equipo y su funcionamiento, sé que nos falta muchísimo, espero que con el apoyo de los compañeros Toluca pueda ganar muchos partidos y porque no campeonatos”, finalizó.