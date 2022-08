Gil Cerezo debuta como actor en cine junto a Aislinn Derbez

CDMX.- Es cantante, compositor y DJ, que hace años diseñó el escenario del grupo Bronco, prepara un documental e incluso hace entrevistas. Y aún así, Gil Cerezo no se conforma, por eso incursiona ahora como actor.

Para su debut en cine, el vocalista de Kinky fue arropado por Aislinn Derbez y Renata Notni, con quienes comparte roles estelares en la cinta ¿Qué Culpa Tiene el Karma?, de la directora Elisa Miller, que se estrena este miércoles en Netflix.

"Fue un nuevo experimento en mi carrera. Una experiencia de expansión, de encontrarme con otros mundos que rebobinan alrededor de la música, que me abre estos puentes a otras disciplinas, como el cine", comentó Gil Cerezo.

Sara (Aislinn Derbez) es una diseñadora de modas que debe decidir si su mala suerte es la causa de sus fracasos, cuando reaparece en su vida Aarón (Gil Cerezo), el amor de su infancia, quien está comprometido con su hermana Lucy (Renata Notni).

Para Renata Notni, la comedia romántica plantea los lazos entre las hermanas y la hace añorar haber tenido una en su vida.

"Me gusta el homenaje que le hacemos a la relación de hermanas. Es algo muy bonito y pocas veces lo hemos visto en otras comedias. A mí me hubiera encantado tener una hermana, yo tengo un hermano y son relaciones completamente diferentes", expresó la actriz.

Además, destacó el sello de México en la película, al ser filmada en el País y con elenco nacional.

Cil Cerezo: un talento natural en los sets

Aunque semanas previas al rodaje se apoyó de un coach que lo pulió como actor, Gil Cerezo, vocalista del grupo Kinky, se valió de su talento natural y lo plasmó en su personaje Aarón Star, quien como él, también es músico.

Esa naturalidad a la que se refiere Gil, también la notó Aislinn Derbez.

"Lo que más me gustó de Gil fue que tuvo la gran habilidad, que no es fácil, de ser él mismo y de ser natural, ser muy él. Creo que es de las cosas más difíciles que se pueden hacer frente a la cámara. Eso hizo que fuera un gran actor, porque lo hizo con muchísima naturalidad, no se sintió que estuviera actuando", opinó la actriz.

Tanto la directora como la misma Aislinn, agregó Gil Cerezo, se convencieron que él era el idóneo para la película, lo que le inyectó confianza para explayarse en el set de filmación.

Además de actuar, también hizo música para la película

Y donde también pudo darse gusto Gil Cerezo fue en la realización del score de ¿Qué Culpa Tiene el Karma? La música que creó especialmente para la historia nada tiene que ver el sonido electrónico de Kinky. Aquí se dio el permiso de sonar urbano.

Cantar en la película le resultó sumamente fácil, pero no así dar su primer beso de ficción con el personaje de Aislinn Derbez.

"Fue raro, eh. Nunca me había tocado una situación así, ni en los videos de Kinky, donde siempre nomás habían sido 'picoretes', pero ya beso de lengua y todo... Me dijo Aislin: 'Nombre, no te preocupes, no pasa nada, tú vente", contó Gil, sonriente.

Tan contento quedó con su debut cinematográfico, el músico dijo que si lo vuelven a invitar a actuar, aceptará sin pensarlo.

"Si existe otro proyecto o El Karma 2, nos lo aventamos", destacó.