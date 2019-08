Gira de JLo entre las más lucrativas; Rolling Stones, No. 1

La gira “It’s My Party” de Jennifer López terminó la semana pasada en San Petesbugo como la séptima más lucrativa del momento a nivel mundial.



La estrella neoyorquina de origen puertorriqueño subió dos escaños respecto a la semana previa en la lista de Pollstar, con ingresos promedio de más de 2,1 millones de dólares por ciudad.



El primer puesto lo siguen ocupando los Rolling Stones, seguidos por BTS y las Spice Girls.



A continuación las 20 giras mundiales más lucrativas, con ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto. La lista se basa en información proporcionada a Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos para la semana del 14 de agosto del 2019.



1. The Rolling Stones; 13.544.597 dólares; 228,41 dólares.



2. BTS; 12.386.483 dólares; 121,57 dólares.



3. Spice Girls; 9.750.671 dólares; 112,13 dólares.



4. Ed Sheeran; 7.079.337 dólares; 82,94 dólares.



5. Paul McCartney; 4.330.870 dólares; 157,40 dólares.



6. Dead & Company; 2.725.223 dólares; 88,69 dólares.



7. Jennifer López; 2.159.753 dólares; 137,94 dólares.



8. Phish; 2.053.497 dólares; 65,24 dólares.



9. Ariana Grande; 1.935.691 dólares; 119,03 dólares.



10. Michael Bublé; 1.773.829 dólares; 113,75 dólares.



11. John Mayer; 1.700.636 dólares; 105,16 dólares.



12. André Rieu; 1.480.762 dólares; 90,69 dólares.



13. Rod Stewart; 1.427.661 dólares; 106,50 dólares.



14. Cher; 1.338.225 dólares; 108,88 dólares.



15. Florida Georgia Line; 1.335.082 dólares; 70,92 dólares.



16. Bob Seger & The Silver Bullet Band; 1.293.302 dólares; 109,15 dólares.



17. Elton John; 1.286.929 dólares; 114,26 dólares.



18. Dave Matthews Band; 1.228.105 dólares; 69,35 dólares.



19. Hugh Jackman; 1.208.115 dólares; 91,64 dólares.



20. Backstreet Boys; 1.095.839 dólares; 81,46 dólares.