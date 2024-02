Gisele Bündchen va 'en serio' con entrenador de jiu-jitsu

Associated Press / Esto fue revelado, luego de que la modelo de 43 años fue captada hace unos días en un apasionado beso Associated Press / Esto fue revelado, luego de que la modelo de 43 años fue captada hace unos días en un apasionado beso Associated Press / Esto fue revelado, luego de que la modelo de 43 años fue captada hace unos días en un apasionado beso

Agencia Reforma miércoles, 21 febrero 2024 | 13:37