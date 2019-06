Godzilla desplaza a Aladdin en las taquillas

Nueva York (AP) — La versión más reciente de la franquicia de Godzilla desplazó a “Aladdin” del primer sitio y recaudó más que la cinta de Elton John en los cines el fin de semana, pero aun así obtuvo menos dinero que la película previa sobre el monstruo de origen japonés.



“Godzilla: King of Monsters”, la secuela de Warner Bros. y Legendary Entertainment a “Godzilla” de 2014, se vio opacada por reseñas poco favorables y un menor interés entre los espectadores, con una venta de 49 millones de dólares en boletos, según cálculos de los estudios difundidos el domingo.



Aunque fue una cifra lo suficientemente buena como para que se colocara en primer sitio, se ubicó de 10 a 15 millones por debajo de las expectativas del sector y cerca de la mitad de los 93 millones de dólares que recaudó la película previa de “Godzilla” en su estreno.



Por otro lado, la nueva versión de “Aladdin”, protagonizada por Will Smith y realizada por los estudios Disney, descendió al segundo lugar con 42 millones de dólares en su segundo fin de semana de exhibición. “Rocketman”, la cinta biográfica de Elton John, se colocó tercera con 25 millones de dólares en su estreno, mientras que el thriller “Ma”, de Blumhouse Production, ganó 18,2 millones de dólares, un buen negocio si se toma en cuenta que su presupuesto fue de cinco millones de dólares.



A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Donde estuvieron disponibles se añaden las cifras internacionales más recientes para esos mismos días.



1. "Godzilla: King of the Monsters", 49 millones de dólares (130 millones a nivel internacional).



2. "Aladdin", 42,3 millones (78,3 millones internacional).



3. "Rocketman", 25 millones (19,2 millones internacional).



4. "Ma", 18,3 millones (2,8 millones internacional).



5. "John Wick: Chapter 3 — Parabellum", 11,1 millones (12,7 millones internacional).



6. "Avengers: Endgame", 7,8 millones (8,6 millones internacional).



7. "Pokemon Detective Pikachu", 6,7 millones (14,6 millones internacional).



8. "Booksmart", 3,3 millones.



9. "Brightburn", 2,3 millones.



10. "The Hustle", 1,3 millones.