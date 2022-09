Golpean a Alfredo Adame; agresores huían de la Policía

Reforma Reforma

Ciudad de México.- Un hombre y un elemento de la Policía capitalina fueron asesinados a balazos por sujetos armados, en la Colonia Valle de Tepepan, Alcaldía Tlalpan. Además, durante la movilización posterior al doble crimen, el actor Alfredo Adame fue golpeado por sujetos desconocidos, pues vive a unos metros de distancia del lugar de los hechos y salió para auxiliar a los lesionados.

Según reportes preliminares, ambos sujetos asesinados fueron atacados por hombres armados que viajaban en una camioneta y en una motocicleta.

Una mujer también resultó herida y fue hospitalizada.

La agresión ocurrió al filo del mediodía, en la esquina de Calle Las Flores y Prolongación Abasolo.

De acuerdo con vecinos, los homicidas dispararon primero a la pareja y después a un agente del Sector Huipulco-Hospitales, quien los enfrentó y se arrojó sobre el cofre de la camioneta para evitar que huyeran.

Una cámara de vigilancia aledaña registró cuando le disparan desde el interior del vehículo y cae a la mitad de calle.

Servicios de emergencia sólo encontraron con vida a la mujer y la trasladaron a un hospital cercano.

Mientras que compañeros del agente asesinado desplegaron un dispositivo para perseguir a los responsables.

Adame golpeado

El actor Alfredo Adame informó en su cuenta de Instagram (adamereacciona) que acudió a la Fiscalía de Tlalpan para rendir su declaración respecto a una serie de agresiones de las que fue víctima cerca de su domicilio.

El posteo de Adame incluyó un par de fotografías en las que el actor muestra heridas en la zona del ojo derecho, resaltando moretones e hinchazón.

Adame incluyó en la descripción lo siguiente: "Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves. Después les cuento, estoy bien".

Con la noticia, el ex candidato político demostró que ya se encuentra ante las autoridades para interponer su denuncia por los hechos; por ende, se encuentra en espera de que un médico legista valore las lesiones que presenta.

Durante una entrevista en el programa "Venga la Alegría", Alfredo Adame aseguró que se encontró con una persecución de policías y presuntos delincuentes y, con su intención de querer ayudar, un hombre que era perseguido lo golpeó.

"Me va a ver el médico legista y a partir de eso ya voy a que me cosan. Seguramente traigo desprendimiento de retina porque no veo nada".

Mientras tanto, el actor dijo que los involucrados en la persecución se encuentran en la Fiscalía debido a los hechos registrados esta tarde.