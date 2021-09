Gorillaz sonará a reguetón; graba con Bad Bunny

Reforma

Ciudad de México.- Las colaboraciones entre géneros siguen y una que ha sorprendido es la de Gorillaz con Bad Bunny, según confirmó Damon Albarn, integrante de la banda a Warp.

"Lo que amo de Gorillaz es que puedo traer a quien quiera, ¿sabes? Estuve en Jamaica recientemente y grabé una canción de Gorillaz con Bad Bunny, eso es algo emocionante para el próximo año", afirmó.

Albarn adelantó que el próximo álbum de estudio de la agrupación animada estará influenciado en la música latinoamericana, así que seguro habrá más sorpresas.

"Bad Bunny es el primer sencillo, es la primera canción que he hecho de este nuevo proyecto", declaró.

"Aun no sé cuándo saldrá, ni cómo lo vamos a lanzar, pero la terminamos y es sí más o menos una canción de reggaetón. Es Bad Bunny conoce a Gorillaz", dijo.

Damon Albarn se encuentra en la promoción de su segundo álbum como solista The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows.

"Fue fantástico trabajar con él, es un tipo muy talentoso. No me importa lo que la gente piense, siempre estoy haciendo lo que considero que pueda generar música grandiosa", señaló al preguntársele sobre el rechazo de algunos sectores ante el reguetón.