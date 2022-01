Goza Derbez competir entre colosos para los SAG Awards

Reforma

Ciudad de México.- Emocionado, aunque sin mayores expectativas, así recibió Eugenio Derbez la sorpresa de la nominación del elenco de CODA: Señales del Corazón a los premios del Sindicato de Actores de EU (SAG, por sus siglas en inglés), los cuales se anunciaron este miércoles.

El elenco del filme sobre una familia de sordos competirá en la categoría de Mejor Ensamble en Cine ante sus pares de Belfast, No Mires Arriba, Rey Richard: Una Familia Ganadora y La Casa Gucci, donde también está considerada otra mexicana, Salma Hayek.

En entrevista, Derbez comentó que la noticia fue sorpresiva, y que le tocó mientras se subía a un avión de México rumbo a Los Ángeles.

"Estaba en el avión a punto de despegar cuando me mandaron el mensaje, fue una gran noticia para iniciar el día, apenas ahora que aterricé comencé a ver todo el chat del cast que tenemos, estaban muy emocionados mandando videos, screenshoots de gente que nos ha felicitado. Muy felices todos", compartió el actor.

Lo que más valora es que son sus propios pares quienes lo reconocen con esta nominación, en la que también son considerados Daniel Durant, Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Matlin y Ferdia Walsh-Peelo.

"El que sean los propios actores le da un peso mayor, no es lo mismo que te nomine un gremio diferente o alguna asociación, que siempre se agradece, por supuesto, a que lo hagan los propios compañeros.

"Y más en una industria tan competida... tiene un doble valor. Ellos son los que juzgan tu trabajo, los que saben dónde puede haber más carnita para jugar un papel. Por eso lo celebro y lo agradezco", añadió Derbez.

En el filme, estrenado el año pasado en el País y que acaba de debutar en la plataforma Amazon Prime Video, el mexicano interpreta al maestro de música Bernardo Villalobos, un hombre que ha debido superarse en la vida, que estudió en Berklee y que ahora le toca ayudar a una joven talentosa con dificultades en el hogar, donde sus padres y hermano son sordos y ella funge como su traductora.

"En esta época donde hablamos tanto de inclusion y diversidad, qué mejor elenco que actores sordos reales, y un latino, un mexicano con un papel que no tiene nada qué ver con eso. Es el maestro, no importa su nacionalidad, no es una historia de inmigrantes... Rompe mucho los estereotipos", resaltó.

Derbez sabe que ganar el premio SAG no será fácil, pues enfrente tiene a colosos de la actuación, como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, Judi Dench, Adam Driver, Al Pacino, Salma y Will Smith.

"Justo estaba viendo la lista de los actores y es muy competido, muy fuerte. Pero es un honor que estemos dos mexicanos ahí", subrayó.

En su cuenta de Instagram, Hayek celebró también la nominación.

"Felicitaciones a @ladygaga y @jaredleto por sus nominaciones de los premios SAG, quien también nominó al elenco entero", escribió la veracruzana, que en el filme encarna a una vidente.

La ceremonia de los SAG Awards se realizará el domingo 27 de febrero, si la pandemia lo permite, de manera presencial en Los Ángeles.

Las producciones con más nominaciones fueron precisamente La Casa Gucci y El Poder del Perro, con tres cada una; además, en la rama de televisión destacan Ted Lasso y Succession, con cinco cada una.

Resalta también la serie más popular del año pasado, El Juego del Calamar, que obtuvo cuatro nominaciones, incluyendo Mejor Serie Dramática.