Goza Eduardo Yáñez subir a los tacones

Monterrey, México.- Grandota y ruda es como Eduardo Yáñez sale en la nueva serie de Amazon Prime Video titulada Mi Tío, donde, por primera vez, usa pestañas postizas, maquillaje, peluca y ropa de mujer.

El actor reconoció que fue una tarea difícil subirse a los tacones, pero de que fue divertido hacerlo, no cabe duda.

"La gocé muchísimo. La pasé muy bien y además con mucho respeto y cariño a la comunidad LGBTTTIQ+", dijo el actor.

"Mi asistente me ayudó (a ponerse la pestaña), ella fue la que me grababa, con quien hacía mis ensayos, y todo eso. También el director (Javier Colinas) me ayudó muchísimo. Le mandé un par de videos de cómo iba la evolución de todo esto, y él me regresaba sus impresiones, y basado en eso iba yo haciendo las adecuaciones".

Yáñez da vida al personaje de Billy, un travesti dueño de un antro gay en esta comedia que protagoniza José Eduardo Derbez (Andy).

"Fue un trabajo de más de mes y medio de estar caminando (en tacones), grabándome, y viéndome. También maquillándome y hablando ya los diálogos así, hasta que fue tomando forma el personaje", contó Yáñez.

"Al principio cero, no me salía nada de lo que yo quería. Más bien me sentía yo imitando a un travesti que siéndolo", afirmó. "Sí cuesta un tiempo y varios intentos irte transformando".

La comedia disponible en Amazon Prime Video estrenó su primera temporada con críticas positivas.

El galán de telenovelas de 61 años no pierde rudeza en Mi Tío.

"Alta, grandota y ruda", expresó sonriendo al cuestionarle cómo considera que luce con la caracterización.

"Más o menos lo mismo, pero en mujer".

Yáñez indicó que el público no debe perderse la serie, porque además de divertida toca temas muy actuales.

"Es lo que estamos viviendo ahora en muchos aspectos. Temas familiares, escolares, que se ven en la calle como sociedad, y cómo cambiamos nuestros comportamientos de acuerdo a las costumbres y así como el avance tecnológico que tenemos.

"Pero sobre todo la cuestión familiar, porque trata la historia de un tío que es músico y que le ponen a cuidar a un niño, y lo tiene que medio educar. Yo, como madre, tener que educar a mi hija, porque, como hombre, soy un hombre terrible".

Mi Tío llegó también a Estados Unidos a través de la plataforma Pantaya.