Goza Oscar Isaac dualidad de 'Moon Knight'

CDMX.- A estas alturas de su historia, Marvel no es conocido por cambiar su probada fórmula de producciones de superhéroes. Y sin embargo, Moon Knight, la actual serie del estudio en Disney+, ha tomado algunos riesgos.

El primer episodio presenta a Steven Grant, un empleado de una tienda de regalos de un museo, interpretado por Oscar Isaac. El actor también interpreta a Marc Spector, un mercenario que comparte el mismo cuerpo con Grant y que también es Moon Knight, el avatar de una antigua deidad egipcia.

Como explicó Isaac en una entrevista por video, el placer de trabajar en Moon Knight fue poder explorar el personaje de una forma que le pareciera correcta, aun si su enfoque no siempre encajaba en el molde de Marvel.

Si Moon Knight pasa a tener su propia película o formar parte de un superequipo como los Vengadores "no importa tanto", dijo Isaac desde Brooklyn.

"Es un personaje nuevo con el que nos estamos arriesgando", dijo.

¿Recibes dos sueldos por hacer dos papeles en Moon Knight?

¡Debería! Es curioso, porque eso es lo que me preocupaba: No quería que se sintiera como una cosa masturbatoria. Cuando empecé, me empeñe en no hacerlo como Jekyll y Hyde, los cambios entre ambos roles. Separé a Marc y a Steven. Incluso pregunté si podíamos rodar sus partes en días diferentes.

Algunos actores inmediatamente aceptan un papel cuando Marvel llama, pero tú no lo hiciste. ¿Por qué no?

En ese momento no estaba súper ansioso por saltar a una gran producción. Quería volver a enamorarme de la actuación. Estaba un poco cansado. Tengo dos hijos pequeños y estaba dispuesto a dar un paso atrás, a hacer películas más pequeñas que no supusieran un gran compromiso. Cuando llegó esto, mi sensación inmediata fue: es un mal momento.

Como aficionado a los cómics, ¿sentiste que te entregaban un personaje de menos fama?

Sí, son como los roles que les quedan disponibles. Aunque la gente también dijo eso de Iron Man, pero luego cambió el cine para siempre y fue una actuación increíble. Parte del atractivo era que no era tan conocido.