Goza Yahir 'pura vida'

Ciudad de México.- Enamorado del nuevo toque latino que permea en sus recientes sencillos, y encantado con la popular frase costarricense "pura vida", que adoptó tras una de sus giras, Yahir dará inicio a su tour homónimo con un show en el Teatro Metropólitan que, asegura, será pura fiesta.

"Tenía muchas ganas de divertirme, de tocar música que no fuera totalmente amor o totalmente desamor y cortarse las venas, cantar algo que pusiera a la banda de buenas, a mí, al grupo, a todo el mundo.

"Viendo el concierto yo decía '¿qué le hace falta?'. Quería tener una salsa, pero no cantar la de otro artista, quería una mía y así ir generando que el show sea cada vez más grande y completo, por eso nace el hacer estos temas con ritmos latinos", compartió el cantante el martes, en entrevista.

Con temas románticos, tributos, rock y mucho baile, el sonorense, de 40 años, hará un recorrido a través de los éxitos que ha cosechado durante 17 años de carrera.

"He estado buscando mucho para dónde moverme en la música. Por ejemplo, ahorita traigo la idea de una salsa, estoy aferrado, y meterle esa picardía que me encanta con el baile, con la letra, porque a todos nos encanta esa parte sexy pero casual, sin caer en lo grotesco, como un coqueteo.

"No puedo creer que estemos aquí platicando, con un Metropólitan después de tanto tiempo, es algo fuerte, pero para mí vibrar con esos temas y con esos recuerdos se me hace algo increíble", añadió.

Además de los logros, si algo busca el egresado de La Academia con sus proyectos es proyectar un buen ejemplo a quienes llenan su día a día de pura vida: sus hijos.

"Son la parte más motivacional que tengo, la más inspiradora. El hecho de ser padre, de que mis hijos tengan un ejemplo de un papá sano, fuerte, apasionado, que ama lo que hace, eso es lo que quiero que ellos tengan como ejemplo", aseguró.