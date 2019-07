Gozan batalla con Netflix

Los Ángeles.- La competencia entre HBO y Netflix es mucho más civilizada y tranquila que aquella que se libró por el trono de hierro en Game of Thrones.

Aún así, las 32 nominaciones al Emmy que consiguió la octava y última temporada de la serie son prueba de la supremacía que tuvo el canal, con 137 en total, por encima de la 117 que sumó la plataforma de streaming para la ceremonia de premios, a celebrarse el 22 de septiembre.

"Netflix está aquí para quedarse, cambiaron la televisión y no hay vuelta atrás. La competencia es buena y hablando de las nominaciones, no voy a decir que no se siente bien tener más que ellos.

"Pero como dije el año pasado, que tuvimos cuatro menos en comparación con ellos: así tuviéramos 20 o menos, no cambiaría ninguno de los shows que tenemos o que estemos planeando. No sólo Netflix; Amazon, FX y todos están haciendo un buen trabajo", dijo el miércoles Casey Bloys, presidente de programación de HBO.

La adaptación de las novelas de George R. R. Martin ya sumó 161 nominaciones al Emmy en su historia y éstas últimas sirven para validar el trabajo de toda la producción.

"Las nominaciones son buenas, pero los premios son mejores, así que veamos qué pasa en septiembre. Pero no creo que la gente en Netflix no pueda dormir por los números del Emmy", agregó el directivo.

Durante el panel en el Summer TCA 2019, Bloys aseguró que la polémica alrededor del final de la serie, que incluyó una petición por parte de los fans para rehacer la temporada, no generó problemas a la cadena.

"Tomo en cuenta toda la actividad alrededor del final. Hay pocas desventajas al tener un show tan popular, pero una de esas es que cuando decides terminarlo, mucha gente va a tener opiniones de cómo debería acabar y lo que debe suceder con los personajes.

"La petición de rehacerla me pareció que mostró mucho entusiasmo y pasión por el show, pero no fue algo que consideráramos seriamente. Qué una cadena sucumba a este tipo de peticiones, no creo que pase".

Confirmó que la serie precuela de Game of Thrones, que cuenta con las actuaciones de Naomi Watts, Josh Whitehouse y Naomi Ackie, entre otros, concluyó hace poco su rodaje en Belfast, sin dar más detalles.

"El rodaje ha concluido, se ve muy bien y el elenco que tuvimos fue fantástico. Jane (Goldman, creadora) y George R. R. Martin están en la edición, así que no he visto nada, pero estoy emocionado", dijo.