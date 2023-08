Gozan fans de concierto de Taylor Swift... a las afueras

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- A los swifties de cepa, incondicionales y aguerridos, nada los detuvo, ni siquiera el no tener acceso al Foro Sol para disfrutar a su amada Taylor Swift, y por eso escucharon desde afuera, en una área de unos 300 metros, todo lo que sucedió dentro del recinto, en el segundo concierto de la estadounidense en México.

Quienes no se dieron por vencidos por no tener acceso se apostaron sobre la Avenida Río Churubusco, en las banquetas de ambos sentidos y sobre el camellón.

A diferencia de la primera noche de espectáculo de The Eras Tour, en donde muchos swifties desafiaron la seguridad y a los gendarmes y se subieron a los travesaños de los puentes peatonales, este viernes hubo más elementos que no les permitieron hacer eso y sólo los dejaron quedarse en los camellones. No hubo reporte oficial, pero un conteo estimado arrojó alrededor de mil personas.

De los que se apostaron a los costados de los puentes peatonales entre el Palacio de los Deportes y el Foro Sol, ninguno se lamentó en frustración y sí aprovechó para disfrutar algo de lo que rescataron con oído y vista.

Se escuchaba bien, y se veía un 30 por ciento de la pantalla gigante central de eso a nada, eso.

Los acompañaron mamás y papás, quienes pedían a los jóvenes prudencia y calma porque estaban muy cerca de los automóviles.

Los swifties, con atuendos de sombreros, peluche o lentejuela, cantaron temas como "Look What You Make Me Do", "Ready for It" o "Enchanted", mientras comían sopas instantáneas, papitas, refrescos y hot dogs.

Esta costumbre de acercarse a los puentes peatonales entre el Foro Sol y el Palacio de los Deportes, para el fandom que se quedó sin boleto, inició cuando los Backstreet Boys cantaron ahí en marzo del 2001 y explotó con Britney Spears en julio del 2002.

Primero fue un puente y en el 2012 inauguraron el segundo. La locura se dio también con Justin Bieber en febrero del 2017 y con Grupo Firme en marzo pasado.

Hasta antes de la pandemia, ambos puentes ofrecían visibilidad si el peatón cruzaba o se detenía, pero desde hace tres años fueron retapizados a los costados con placas metálicas, pintadas de gris, que obstruyen la visión.