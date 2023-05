Gozan Legarreta y Rubín de trabajar juntos en 'Vaselina'

CDMX.- Juntos en otro proyecto laboral, aunque separados sentimentalmente, Andrea Legarreta y Erik Rubín reafirman su compromiso y madurez con ellos mismos para seguir creciendo y consolidánsose, ahora con el nuevo montaje teatral de Vaselina.

Tras casi 23 años de unión, y con otros trabajos en común como el de Comando Studio, sitio de ejercicios del que son socios, Erik une su nombre al de Andrea en el elenco del clásico setentero, en el que ella interpretará a Frenchy y él a Tacho.

"Los dos siempre estaremos unidos, nos amamos, tenemos una familia, es una sociedad en muchos sentidos y ahora es Vaselina, donde voy a estar actuando, es nada más cuestión de usar la inteligencia emocional, no existe pleito y estamos felices con esto", platicó la conductora.

"Andrea es mi socia de toda la vida, tenemos hijas, y desde hace meses que se lo propuse le brillaron los ojos y sabía que sería algo padre. Yo no me meto con su trabajo, soy productor, hay un director y doy opiniones, pero ella es libre de desarrollar su personaje", apuntó el intérprete de "Cuando Mueres Por Alguien", quien también será productor.

Los papás de Mía y Nina Rubín Legarreta tienen varias historias relacionadas con la obra original de 1984, en el que el ex Timbiriche fue el protagonista y para el que regresan sus compañeros de banda Mariana Garza, Alix Bauer, Diego Schoening y Benny Ibarra, con Sasha Sokol en posibles intervenciones únicas.

"Yo llegué directo, por el éxito de Timbiriche, digamos que un poco por las palancas. Pero nos lo ganamos porque el grupo era un fenómeno, y fue la gran experiencia, la gran escuela, el gran aprendizaje y lo disfruté como loco, fue magia y locura cada función", platicó el cantante.

"Siendo una niña que estudió en el Centro de Capacitación Infantil (de Televisa), me tocaron las audiciones, y pasé la de actuación, luego de la de baile. Recuerdo que me tocó 'Iremos Juntos', que es súper difícil. Lo intenté tres veces y al final me dijeron: 'Muchas gracias, pero no', y no me quedé", contó la titular del matutino Hoy.

Y por estas experiencias, los dos contaron que hay doble ilusión por la obra que se estrena el próximo 13 de julio en el Centro Cultural Teatro 1, para el que ya tienen montado el primer acto y contarán con las intervenciones de Angélica Vale, María León, Verónica Jaspeado, Lupita Sandoval, Alejandro Ibarra, Yahir y Kalimba.

"Habrá muchas novedades. Claro, la historia es apegada, es la original. Pero si la vieron en Londres, o donde sea, esta no le pedirá nada, estará a la altura. Tecnología, innovaciones sólo les adelanto que habrá unos arrancones (con grúas) espectaculares", anticipó Rubín.

"Cada quien se hizo su propia película luego de ver la cinta y de ver la obra, y nos traerá muchos recuerdos. La historia es la misma, pero será un montaje con actualidad, como la producción, con elementos de ahora, como pantallas, mapping, iluminación, sonido, todo será de lo mejor", acotó la también influencer y empresaria.

Sasha, Paulina Rubio y Thalía fueron invitadas al proyecto, pero ninguna aceptó la oferta, aunque las dos primeras dejaron entrever que podrían estar en el estreno; Edith Márquez no fue convidada y Eduardo Capetillo sí, pero él ya tenía otros compromisos, describió el entrevistado.

Aunque el soundtrack está siendo contemplado para que esté disponible en plataformas digitales, la novedad será que habrá un documental, dirigido por Orlando González, y el cual se dará a conocer hasta después de concluida la corta temporada de Vaselina.