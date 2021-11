Gozó Halle Berry de una dolorosa redención en 'Herida'

Reforma

Ciudad de México.- Ante un futuro prominente en las artes marciales mixtas, Jackie Justice (Halle Berry) tiró la toalla como ninguna otra peleadora.

Está, además, quebrada económicamente, enganchada con la bebida y tiene una relación tóxica con su representante, Desi DeMarco (Adan Canto), quien no deja de buscar la oportunidad de que Jackie vuelva a la jaula.

Y, por si fuera poco, aparece en escena el pequeño Manny (Danny Boyd Jr.), a quien la protagonista abandonó con su anterior pareja.

Herida (Bruised), que este miércoles estrena Netflix, es un drama intenso y doloroso que requirió que la estrella de 55 años, ganadora del Óscar, se pusiera en una forma física espectacular y, literal, librara una batalla con los productores para dirigirla.

"Desde que tuve el guión de Michelle Rosenfarb, descubrí que había una historia con potencial muy fuerte para destacar, para calar, para llegar al corazón del espectador, y no me equivoqué, porque Jackie es un emblema de dignidad y resiliencia.

"En un panorama cinematográfico dominado por mujeres, me sentí muy afortunada de poder pelear hasta lo último para dirigirla, y fue sensacional. Jackie es poder y es sutileza, es fragilidad y es dominio. No nos parecemos en nada, pero me situó en la posición de darle un aporte con vista femenina, con lógica femenina", comentó Berry.

Aunque tuvo su premier mundial el año pasado en el Festival de Toronto, su lanzamiento se pospuso para integrarla a la estrategia de presentación que encamina a la temporada de premios.

Su trabajo, de acuerdo con algunos medios especializados internacionales, sitúan a Berry de nuevo en el radar en busca de un posible Óscar o Globo de Oro.

"Esta película fue un placer absoluto, por el encuentro que hubo con Halle y todo lo que conllevó en su debut como directora. Tiene mucha precisión y, sobre todo, mucho empuje para lograr momentos clave en la confección de los personajes", cuenta Canto, actor mexicano que ha figurado en la industria estadounidense con series como The Following, Narcos o Designated Survivor.

En el filme, Jackie consigue una nueva oportunidad para volver a figurar, pero debe romper con todo lo que la está arrastrando al fondo. A la par, debe reconstruirse ella y tender un puente con el pequeño Manny, quien la necesita más que nunca.

En medio del drama interno del personaje central, las secuencias de las peleas son, sencillamente, extremas.

"Creo que cada uno de los personajes alrededor va dándole vida a la historia dramática, sin exageración, de manera cruda y fuerte, real. Siento que tiene un manejo muy apropiado de las escenas de acción, el movimiento en torno a las luchas y todo lo que esto conlleva", aseguró Canto.

"A Jackie la veré siempre como una referencia en mi carrera, porque no tiene similitud con algún otro personaje, y si lo digo de una manera contundente, es al primero que le doy forma con mi óptica, con mi construcción, siempre apoyada con mi equipo, pero con mi decisión", añadió Berry.

Finalmente, la moneda está por echarse al aire, se exhibirá en 240 países gracias a la plataforma, pero lo más significativo para su directora es que Herida resultó un logro de equipo.

"No sólo para mí, sino para toda la comunidad de mujeres que peleamos por hacerla y que logramos estar con roles principales en distintas áreas. No creo que sea de un filme femenino".