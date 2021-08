Gran salto a la pantalla

SERGIO ALVÍDREZ / EL DIARIO Y CORTESÍA SERGIO ALVÍDREZ / EL DIARIO Y CORTESÍA SERGIO ALVÍDREZ / EL DIARIO Y CORTESÍA SERGIO ALVÍDREZ / EL DIARIO Y CORTESÍA

Aun con la emoción a flor de piel de los Juegos Olímpicos de Tokio, este jueves 12 de agosto, llegará a la pantalla grande el estreno del documental denominado ‘El Gran Salto’ del cineasta chihuahuense Jorge Porras Gamboa de 35 años de edad; el filme que aborda el sueño olímpico de los hermanos Rivera, una familia de grandes atletas.

En la ópera prima se sigue la preparación de Luis Rivera, el mejor saltador en la historia de este país, en su búsqueda por el pase a sus segundos Juegos Olímpicos durante el año 2016. También se comparten detalles de la preparación de su hermano Edgar Rivera, quien representó a México en los Juegos Olímpicos en Tokio.

A la pantalla grande

El sueño olímpico de los hermanos Rivera llega a la pantalla grande bajo el sello de Cinépolis +QUE CINE. Un proyecto independiente y el primer documental de atletismo que se hace en México, que busca fomentar la cultura del atletismo y el valor de la unidad familiar a través del cine.

“Me siento muy afortunado, porque no habido documentales deportivos que lleguen a cartelera nacional y películas independientes son muy pocas, y añadido a esto el estreno se llevará a cabo después de los juegos olímpicos”

“Después de haberlo estrenado en festivales en el 2019 y a finales de este mismo año me acerqué a Cinepolis les mostré la película, les gusto, y me hicieron la propuesta increíble de estar en cartelera nacional”, dijo emocionado el cineasta chihuahuense Jorge Porras en entrevista para El Diario.

Cine deportivo

El cineasta chihuahuense es un apasionado del deporte, documentó los entrenamientos y las distintas competencias clasificatorias de Luis durante los meses previos a Río, sus primeros logros mundiales y su lucha contra una dolorosa lesión, incorporando testimonios y videos familiares de su infancia al lado de sus tres hermanos, en su natal Agua Prieta, Sonora. Pero, más allá del deportista de alto rendimiento, el filme acercará a los espectadores a la faceta personal, del atleta recién casado y estudiante del Doctorado en Ingeniería

Industrial y conferencista, que busca encender en el corazón de los pequeños la llama del amor por el deporte.

“Después de una larga espera debido a la pandemia que se canceló todo, hace un par de meses Cinepolis me confirmo que estaban listos para proyectar mi documental, estoy muy contento”, contó.

Invita al público a ser empático

Refirió que fueron cinco años de producción, el documental fue grabado en cinco países, tres años de posproducción y finalmente en cartelera después de ocho años de trabajo.

“Es un proyecto familiar, de amigos de atletismo que me encanta y precisamente ahora que pasaron los juegos olímpicos donde sucedieron cosas buenas y no tan buenas, vimos los resultados que no eran los que esperábamos y por esto pasó un fenómeno muy extraño, donde la gente comenzó a exigirles medallas, comentarios muy fuertes, para mí es muy difícil entender, porque conozco a deportistas que sé su ciclo olímpico, y todo lo que hay detrás de ellos y esta es una buena oportunidad para que la gente vea esa empatía con el atleta, una gran ventana para conocer historias auténticas con las que nos podemos identificar y sentir más cerca lo que significa para un atleta el seguir un sueño como los Juegos Olímpicos, puede ser ese paso que falta para tener mayor empatía con los atletas e inspirar a las nuevas generaciones a seguir sus objetivos, sin que su realización personal dependa de una medalla", indicó.

PARA SABER…

El Gran Salto, ganador del Premio al Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Atletismo (FICA), en San Sebastián España; una Mención de Honor en el Campeonato Mundial de Cine Deportivo (FICTS), en Milán, Italia; el Premio Art Kingdom en el Festival Internacional de Cine de Monterrey, entre otros reconocimientos.

EL DATO

El Gran Salto estará disponible a partir del 12 de agosto en salas de Cinépolis. Se recomienda verificar el aforo permitido, fechas y horarios, ya que debido a la situación de la pandemia puede haber algunos cambios sin previo aviso.

Para la compra de boletos, visita la página: www.cinepolis.com/mas-que-cine y su aplicación móvil para más detalles.

Ficha Técnica

El Gran Salto

Género: Documental Deportivo

Clasificación: apta para todo público

Duración: 80 min.

Estreno: 12 de agosto/ Cinepolis Vallarta en Chihuahua/ Cinepolis Las Misiones en Ciudad Juárez

Síguelo en:

facebook.com/JorgePorrasMx

facebook.com/ElGranSalto/