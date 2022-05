Gritará Melissa Barrera por México en 'Scream 6'

Reforma

Ciudad de México.- "Nunca te metas con la hija de un asesino en serie", asegura Sam Carpenter, encarnada por Melissa Barrera, casi al finalizar la quinta parte de Scream.

Una frase que no fue gratis: sabía que sería una sobreviviente en la franquicia del subgénero slasher, y no es para menos, ya que resultó ser la hija del asesino de la cinta original de 1996, creada por Kevin Williamson y Wes Craven.

"Estoy feliz de poder seguir contando esta historia y de poder representar a México en esta franquicia tan importante. Mucha gente pensaba que me iban a matar bien rápido, pero sigo viva y feliz de repetir con el mismo equipo creativo como productores, directores, escritores y los que sobrevivimos", dice Melissa, entre risas, en entrevista.

"Soy fan de la franquicia, no lo pensé dos veces (la propuesta) y aunque me hubieran matado, yo feliz de haber sido parte, porque son películas tan épicas y hasta tener una escena de tu muerte, así, súper sangrienta, es algo que me hubiera gustado".

Así, para sorpresa de los fanáticos de la historia, el terror acechará de nuevo en la carrera de la mexicana de 31 años, quien está lista para enfrentarse de nuevo a Ghostface en una aventura que arrancará filmaciones el próximo mes, y en la que repetirá créditos con Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding y Jenna Ortega.

En la cinta de Paramount Pictures, los admiradores del filme vieron cómo una nueva generación de adolescentes se asocia con los personajes originales interpretados por Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette.

"Vamos a filmar en Montreal, son 11 semanas las que estaré allá; hasta mediados de agosto", adelantó Melissa durante una charla realizada la media noche del martes, después del musical Rock of Ages de Teló Presenta, donde participa su hermana Rossana, en el Teatro Convex, en Monterrey.

"Es bien bonito estar en casa y regresar a tus raíces, estar en este teatro ahora como público cuando yo muchas veces pisé ese escenario, y ver a la gente empezando sus carreras y con sueños como yo los tenía hace 10 años que estaba acá".

Con rostro lavado y una figura esbelta que dejó ver a través de unos jeans y un crop top, la actriz añadió que después de la segunda mitad del año vienen varios estrenos en el cine.

"Estreno dos películas: Carmen y Bed Rest, además de una serie en Netflix que se llama Breathe", señaló la estrella, considerada una de las figuras latinas con más presente y futuro en Hollywood.

Con respecto a la serie que estrenará con Netflix, detalló que es de supervivencia, consta de seis capítulos, es muy intensa y será diferente a todo lo que la han visto hacer en cine.

Barrera sabe que las semillas que plantó hace 11 años están rindiendo frutos, y está emocionada por el trabajo y las oportunidades que está teniendo.

"Tengo hambre de seguir creciendo y haciendo personajes que representen retos, y poner el nombre de México siempre en alto".

"Me enorgullece ser parte de esa ola latina. Hay mucho talento y nos estamos abriendo las puertas nosotros mismos".

La actriz viajará a Nueva York para realizar unas actividades de promoción, y luego empezará a gritar en el nuevo filme de terror.