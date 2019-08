Gritó a los cuatro vientos que era primera dama de Televisa: Adame vs Legarreta

Luego de que hace algunos días se revelara un audio en el que Alfredo Adame aseguraba que Andrea Legarreta le había sido infiel a Erik Rubín, el artista confirmó la veracidad del mismo a una publicación y no dudó en volver a arremeter contra la conductora del matutino Hoy.

Manifestó que no se arrepiente de lo que dijo y aseguró que fue Carlos Trejo quien filtró el audio solo para afectarlo.

"Pues sí, sí dije que Andrea Legarreta era una mier#@ de persona, pero todo se había quedado entre nosotros hasta que Trejo subió el material. En este país yo puedo decir lo que se me pegue la regalada gana y opinar lo que quiera de cualquier persona”.

Al cuestionarle si no teme una demanda por parte de Andrea, el conductor dijo: “"¿Y a mí por qué? Que demande a quien difundió el audio, yo no fui. Ojalá también filtren todo lo que ella ha dicho de mí, durante cuatro años y medio me estuvo jode y jode y armaba complots con los ejecutivos de Televisa para que me corrieran del Hoy”.

Sobre los rumores que aseguran que Andrea es la que decide el elenco del programa y sus actuales diferencias con la actual productora, Alfredo contó: “Andrea Legarreta hace lo que quiere con todo el mundo, y según he escuchado, ahorita tiene muchos problemas con Andrea Escalona, y que incluso ya logró sacar a la mayoría del talento que Magda Rodríguez quiso integrar cuando tomó la batuta del proyecto. Cuando dejamos de trabajar juntos me enteré de que les daba las órdenes a los productores, y que ella misma fue la que se encargó de gritar a los cuatro vientos que era la primera dama de Televisa y la dueña del programa... ¡gracias a sus relaciones!”.

Finalmente, sobre la supuesta infidelidad de Legarreta comentó: “La verdad no sé; a mí Erik Rubín me cae muy bien, es un hombre decente y muy educado, pero tristemente ha dejado que Andrea le vea la cara durante años y años, ésa es la verdad de las cosas. Tampoco sé si ella aún ande con el ejecutivo, pero mientras yo compartí cámara con ella, sí tenía otra relación, y todo lo que le pedía a los grandes mandos se lo cumplían”.





Fuente: www.elimparcial.com