En 1983 Beto Zapata y Pepe Elizondo decidieron crear el Grupo Pesado, una propuesta musical que en aquel entonces renovó el sonido de la música norteña, género que ambos habían escuchado durante toda su vida en su natal Monterrey.

Mezclar este género con el acordeón que Beto tocaba o el bajo sexto del que Pepe es experto, fue la clave para dar frescura a este tipo de música regional. Hoy, 27 años después de muchos otros experimentos musicales, Pesado decidió volver a aquella primera esencia y su público lo reconoce.

"El grupo ha evolucionado, nos hemos asociado con otros tipos de corrientes musicales y nos hemos atrevido a grabar canciones fuertes como un 'Ojala que te mueras', 'A chillar a otra parte', nos hemos atrevido a rendir un homenaje a los grandes de la música regional como fue 'Pesado desde la cantina', pero también nos atrevemos a volver a lo básico y eso es válido, a nosotros nos gustan todas las etapas que ha vivido Pesado pero sabemos que una de las favoritas es aquella de cuando se originó la agrupación", asegura Beto Zapata, vocalista y fundador.

Recientemente estrenaron el tema "Le di", que es parte de un nuevo proyecto que trabajaron desde el confinamiento. Con este tema pusieron en práctica este regreso al sonido que los caracterizó en los 90, de estilo acústico, con acordeón, guitarra, batería y una letra de desamor.

"El tema es una historia de una relación donde al momento de que el hombre piensa que está más acomodado, resulta que la mujer está fingiendo, entonces es un tema con el que también la gente se identifica", detalla Pepe Elizondo, bajo sexto y segunda voz.

El video de la canción ya tiene más de un millón de reproducciones a menos de una semana de su estreno. Este éxito, consideran que se debe primero al sonido clásico y luego a que muchas personas han vivido una historia como la que presentan, incluso Beto recuerda haberlo experimentado cuando era joven.

"A mí me pasó cuando empezábamos, por allá del 93, 94, cuando tuve una novia y pensé que estaba enamorada, no tenía yo la intención de casarme pero sí le tenía un cariño muy especial y al final me di cuenta que estaba jugando y ya fue otra historia", contó Zapata.

