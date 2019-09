Guionista de 'Mad Men' es elegido para escribir serie de 'Hawkeye'

Ciudad de México.- El guionista Jonathan Igla (Mad men), ganador del Premio WGA a Mejor Serie Dramática, se suma a las filas del Universo Marvel y Disney tras ser elegido para escribir la serie Hawkeye (Ojo de Halcón).

La producción, que se transmitirá en exclusiva por la plataforma Disney+, será protagonizada por Jeremy Renner, quien ya portó el arco y flechas del personaje a lo largo del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel).

Renner se convirtió en “Hawkeye” para Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Capitán América: Civil war” (2016) y Avengers: Endgame (2019).

De acuerdo con medios internacionales, la nueva producción, que se planea llegue a las pantallas en 2021, contará la historia de “Clint Barton”, un héroe sin superpoderes, quien intenta enseñar a “Kate Bishop”, con afinidad por el arco, cómo ser una superheroína. Es ella quien en el futuro se convierte en “Hawkeye”.





Hawkeye forma parte de la Fase Cuatro de Marvel junto con las series The falcon and the winter soldier, WandaVisions y Loki, que llegarán a la plataforma a partir de 2020.

Además de escribir la historia de Ojo de halcón, Igla, guionista también de Mad men, Pitch, Shut eye y Sorry for your lose, fungirá como productor ejecutivo.