Gundy Becker niega que Gualberto Castro haya muerto en la miseria

Ciudad de México





Gualberto Castro no murió en la miseria, solo con una deuda de un marcapasos que se solventará con la taquilla del homenaje póstumo que se le rendirá el 14 de julio próximo, aseguró la viuda del cantante Gundy Becker.

"Lo de la miseria me lo dijeron porque alguien lo leyó en una red social y se han hecho muchos comentarios y especulaciones por este homenaje que se le está organizando, incluso desde antes de que él falleciera. La verdad no murió así, lo que sí puedo asegurar es que nos ganaron las enfermedades, pero no es pecado enfermarse", dijo su viuda Gundy Becker.

Becker señaló que el marcapasos, luego de liquidarlo, será donado a alguna persona de escasos recursos que lo necesite.

"Ese ángel que me ayudó en Cancún está esperando que le pague y lo voy a hacer, cubriré ese gasto con lo que se recaude con la taquilla del Teatro de la Ciudad”.

Explicó que la donación se realizará a través del cardiólogo que lo trató y hace cuatro años le puso el marcapasos al intérprete fallecido el pasado 27 de junio.

"Es justo que se done a una persona de escasos recursos porque el aparato tiene una vida de 15 años de uso y estoy segura de que Gualberto estaría feliz de donarlo", afirmó Gundy Becker.