Guns N' Roses y The Cardigans confimados para el Vive Latino 2020

El Vive Latino 2020 da a conocer su line up completo y confirma que traerá a Guns N' Roses, The Cardigans y The Rasmus.

El Vive Latino 2020, uno de los festivales más importantes de Latinoamérica y esperado por miles de personas, sorprendió a todos al anunciar finalmente los artistas que conforman su cartel después de tanta especulación e impaciencia, por lo que los organizadores decidieron poner fin a las incógnitas.

Los artistas confirmados son:

Portugal

The Man

Vicentico

Milky Chance

Zoé

Babasónicos

Soulwax

Nortec

31 Minutos

Los Tucanes de Tijuana

DLD

Calamaro

Mogwai

Carlos Vives

The Cardigans

The Rasmus

Guns N' Roses

Aprovechando la ansiedad de muchos por saber que bandas se presentarían, Ocesa hizo una dinámica divertida, en donde colocó varios espectaculares y pistas en redes sociales para que el público adivinara de qué grupo o artista se trata.





