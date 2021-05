Gusta a Stephanie Salas su papel en 'Luis Miguel: La Serie'

Reforma

Ciudad de México.- Con la llegada de Luis Miguel: La Serie, los nombres de Michelle y Stephanie Salas se colocaron en el tintero y causaron revuelo entre los televidentes, provocando algunas incógnitas.

Pero más allá del pasado de Stephie, hay una artista que se renueva, que dice vivir un segundo aire, que se siente orgullosa de la crianza de sus dos hijas y está dispuesta a perdonarse y perdonar a los demás.

"La interpretación de mi persona está basada en la perspectiva de todo un equipo de escritores y productores detrás de la serie. Y de esa manera es que ellos quieren contar una historia a la audiencia", explicó la cantante, de 51 años.

"Es importante entender que la historia que se está contando es la de Luis Miguel", aclaró en entrevista vía correo electrónico.

La relación que tuvo con el ídolo mexicano, de la cual nació Michelle, fue contada desde la primera temporada de la serie. En la segunda entrega, Stephanie, interpretada por Pilar Santacruz, es proyectada como una mamá dedicada al 100 por ciento del cuidado de su hija y que, pese a lo vivido, trató de llevar la fiesta en paz con el papá de su hija, Micky.

"Siempre, como la actriz que soy, sé muy bien el gran trabajo y esmero que nosotros los actores ponemos en nuestro trabajo cuando se trata de interpretar a un personaje, y en este caso, considero que Pilar lo está haciendo bien", sostuvo.

"¿Que si las cosas fueron así o no? No olvidemos que las series deben tener ficción y verdad", aclaró.

Para la hija de Sylvia Pasquel, nieta de Silvia Pinal y sobrina de Alejandra Guzmán, la prioridad siempre fue su rol de madre, incluso en un momento dejó todo por atender a la pequeña Michelle.

"Educar a mis hijas Michelle y Camila ha sido mi prioridad en la vida.

"A veces he dejado incluso mi carrera de lado para lograr ese objetivo. Pero al darme cuenta que hice un gran trabajo como madre de familia, me siento satisfecha por todo lo que como mujer y madre he logrado", aseguró.

Y ahora que ve realizadas a sus dos hijas, Salas se siente en paz, feliz y muy plena, como mujer y artista.

"Hoy vivo una nueva etapa de mi vida. Siento un segundo aire, y toda la fuerza para retomar mi carrera como actriz y cantante", compartió.

Para reactivarse en la música, Stephanie recientemente lanzó "Una Vez Más", en colaboración con Pønce, y el 4 de junio estrenará "Superman".

"Siempre he estado muy orgullosa de haber nacido en un matriarcado fascinante. Eso me ha ayudado como mujer a respetarme, amar la vida, y entregarme profundamente a mi lado maternal y a mi profesión artística", aseguró.

Este año se estrenará la cinta Los Días Francos, ópera prima de Ulises Pérez Mancilla, en la que tiene un protagónico.

"¿Que si yo contaría mi historia? No lo sé... creo que nunca acabaría de contarla", bromeó.