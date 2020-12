Ciudad de México.- El polémico conductor De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante llamó monstruo asqueroso al futbolista Diego Armando Maradona, quien falleció el 25 de noviembre pasado.

El periodista durante la transmisión de su programa de espectáculos presentó una nota sobre el astro argentino y al finalizar se refirió a él como una persona “asquerosa” y un “monstruo”.

Su compañera Addis Tuñón le preguntó la razón por la que se había expresado de esa manera de Maradona, y respondió lo siguiente: Es un monstruo, un asqueroso. Una persona que le pega a las mujeres, que violenta a todo el mundo, que se junta con los tiranos del mundo como lo ha hecho Maradona, una persona que abusa de las drogas, que es tan tremendamente nociva y agresiva con los medios de comunicación.

El titular De Primera Mano, también indicó que el futbolista era una persona detestable que había vivido un sinfín de momentos polémicos a lo largo de su carrera, aunque no dudo en reconocer que fue un extraordinario jugador.

“El cuate les disparaba con rifles a los medios de comunicación, el señor en un partido de Argentina con un equipo de color hizo la Britney señal, era un tipo detestable. Como futbolista era grande, tenía una personalidad en la cancha, pero un señor que no reconoce a sus hijos me parece que no es un señor”, subrayó.

Esta no es la primera vez que el conductor de espectáculos se expresa de esa forma de una persona, hace apenas unas semanas llamó “Gorda mugrosa” a Elisa Beristáin de Chisme No Like.

Fuente: www.elimparcial.com