Haatepah: indígena que triunfa en la industria del modelaje

/ Raphael junto a su hermano gemelo Nyamuul, quien también es modelo

Ciudad de México.- Haatepah Clearbear, también conocido como Raphael, es un modelo indígena con ascendencia tribal que ha posado para distintas revistas de moda prestigiosas, así como para marcas deportivas.

Raphael ha relatado que fue criado, junto a su hermano gemelo, por padres adoptivos; sin embargo, uno de ellos era racista, por lo que tuvieron que irse de la casa. “Estuvimos sin hogar un buen rato Cuando tenía 18 años conocí a mi familia biológica. Luego pude identificar los ascendentes tribales que tengo”.

“Tengo sangre chichimeca. Siento que es muy importante representarlo. Desde los conquistadores españoles ha habido mucha gente diciéndoles a los indígenas mexicanos que es malo ser indígena”, compartió a Good Morning America.

Raphael comenzó en el mundo del modelaje tras haber subido algunas fotos de sí mismo y ser contactado a través de Instagram por el director de casting Daniel Peddle poco después. Posteriormente, trabajaría de modelo con la agencia Storm L.A.

En 2021, Raphael posó para Vogue México junto a la modelo oaxaqueña Karen Vega y estuvo contratado para campañas de Nike, Ralph Lauren, Uniqlo y Youth to the People. El modelo ha reconocido en distintas ocasiones que el modelaje no ha sido un camino fácil para él. “Es un juego peligroso ser un modelo minoritario en una industria tan despiadada”, señaló.

También dijo para el medio antes citado que quiere influir en las personas de color para que se sientan orgullosas de su origen “y reconecten con sus raíces”.

“No puedes huir de tu reflejo. Puedes intentar aclarar tu piel, cambiar tu cabello, pero de lo único de lo que no puedes huir es de ti mismo”