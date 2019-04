Habla María Antonieta de las Nieves sobre serie de Gómez Bolaños

María Antonieta de las Nieves confesó su deseo de participar en la serie de Roberto Gómez Bolaños, 'Chespirito', a pesar de que hasta este momento no haya sido considerada por Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido comediante, para aparecer en la historia.





Asegurando que la falta de comunicación entre Gómez Fernández y ella no es por su culpa, María Antonieta subrayó: “si no aparece La Chilindrina con El Chavo, no creo que sea El Chavo”.





Sobre si le gustaría participar en el proyecto, De las Nieves expresó: “¡Claro que sí!, porque eran puras cosas buenas, puras cosas lindas, era un ser humano maravilloso, un ser humano con el que todo el mundo le gustaría hablar, tenía muchas muy buenas, muy simpáticas, fue un gran hombre, entonces ¡cómo no, sí me gustaría, y me encantaría que me invitaran a participar! Para mí sería lo normal, lo anormal sería que no entrara María Antonieta de las Nieves en 25 años que trabajé con El Chavo”.





De la misma manera, aseguró que no tiene ningún tipo de problema con Florinda Meza. “Con ella siempre trabajé bien, es una muy buena actriz, conmigo no se metió para nada. Digo, cada quien lleva su vida como quiere, eso es otra cosa. Para mí nunca hubo rencores porque a mí nunca me hizo nada, nunca se metió conmigo para nada”.

Cabe recordar que el distanciamiento entre Gómez Fernández y María Antonieta surgió desde que su famoso padre estaba con vida, pues trascendió que la actriz registró a escondidas el personaje del “La Chilindrina”, que era propiedad de Gómez Bolaños.









Fuente: www.elimparcial.com