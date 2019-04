Habla Martha Higareda del movimiento #MeToo y da detalles del acoso que sufrió

Debido a que el movimiento #MeToo volvió a cobrar interés en el medio del espectáculo, la actriz Martha Higareda contó algunos detalles del momento en que fue amenazada con su carrera de no acceder a la propuesta de una persona.





Sin revelar la identidad de la persona que le hizo el ofrecimiento, Martha contó en el programa De Primera Mano: “Tuve una experiencia donde un poquito alguien me quiso proponer algo, pero yo soy muy creyente de más vale prevenir que después lamentar”.





Acto seguido, la actriz mexicana detalló: “Me propusieron algo, yo estaba en un restaurante y dije, lo siento, te estás equivocando de persona, yo no soy así, no comulgo con eso, me paré y me fui. (Esta persona me dijo) “No, pero tu carrera peligra”. (A lo que respondí) “que peligre, no me importa”.





Sin entrar en controversia por los recientes casos de chicas que señalan a músicos y artistas de acosarlas y abusar de ellas gracias a su posición, mismo que hace poco más de una semana llevó al suicidio al músico Armando Vega Gil, integrante de Botellita de Jerez, es como Martha reveló la parte incomoda que vivió con relación al tema.

Higareda se encuentra en México dando promoción a la cinta “No Maches Frida 2”, en la que además de ser productora, comparte pantalla con Omar Chaparro, Itatí Cantoral y Andrea Noli, entre otros artistas.

Fuente: www.elimparcial.com