Hace Alicia Keys catarsis con disco

Ciudad de México.- Si la pandemia de coronavirus, los disturbios provocados por la brutalidad policiaca, las marchas por la diversidad y todos los otros problemas que la humanidad ha tenido este año tuvieran que ser musicalizados, seguramente la autora sería Alicia Keys.

Su séptimo álbum de estudio, Alicia, que este viernes finalmente ve la luz en el ámbito internacional, se siente como la representación sonora de todas esas situaciones que han hecho que el 2020 sea tan peculiar.

"Originalmente el disco lo iba a estrenar en marzo, estábamos listos para lanzar, pero de pronto todo el mundo cambió por completo, de muchas formas, y se nos revelaron cosas", reflexiona Keys en exclusiva.

"Ahí me di cuenta que esas canciones que ya tenía listas estaban destinadas a escucharse en este momento. Los títulos de los temas, su significado, la música y todo, debía llegar justo ahora. Creo que (el disco) sí podría ser el soundtrack de esta época".

Producida completamente por la neoyorquina, la placa incluye 15 melodías originales en donde la cantautora se muestra más cómoda consigo misma e incluso se atreve a presumir su lado más sensual y juguetón.

Esto sin dejar de lado sus ideales de vida, su visión sobre el mundo y el empoderamiento que suele transmitirle a sus fans. Porque, asegura, los artistas deben enaltecer obra con mensajes contundentes.

"Creo que todos somos modelos a seguir, todos tenemos algo que ofrecer y enseñar, y también algo que aprender. Mis hijos me enseñan cosas todos los días, muchas más de las que yo les enseño a ellos.

"Realmente creo que estamos destinados a crecer juntos, a compartir y evolucionar. Me encanta mi perspectiva, creo que es una visión muy alternativa, y me gusta enviarle esa energía a la gente", puntualiza.

Esa mentalidad tan clara la refleja en temas como "So Done", que canta al lado de Khalid, y en donde explica por qué hay que ponerle fin a las máscaras y la imposición tóxica de querer agradarle a los demás.

"Creo que estamos aquí para mostrarnos distintos puntos de vista sobre una misma historia. Y es por eso que creo que ahora la luz, la energía buena y las soluciones son necesarias.

"No me gusta sentir que nos hundimos todos en las peores circunstancias de vida. La esperanza es muy necesaria ahora. Para eso estoy aquí, realmente, para brindar buena energía", confiesa en videollamada.

"Underdog", "Show Me Love", "Wasted Energy" y su más reciente sencillo, "Love Looks Better", son algunos de los temas que conforman Alicia, el álbum más íntimo de la 15 veces ganadora del Grammy.

"Conozco muy bien ese sentimiento de querer encajar en el mundo. Eso hice yo durante mucho tiempo y hasta hace poco realmente entendí que no a todos les gustará lo que haces, lo que dices o lo que sientes.

"La gente podrá tener otra opinión, pero tú tienes que hacer lo que es bueno para ti. Te toma mucho tiempo llegar a este estado, cuesta mucho tener esa confianza en ti mismo, pero sí es posible".

Abre Keys su corazón

Inspirado por todos los sucesos que han sacudido al planeta este 2020, así como por su autobiografía "More Myself: A Journey", considerada un Best-Seller por The New York Times, Alicia Keys tomó pluma y papel para confeccionar su ambicioso álbum Alicia, que se estrena este viernes en todos las plataformas.

A través de 15 potentes temas, la artista, que ha vendido poco más de 40 millones de discos en todo el mundo, invita a su fans a reflexionar sobre problemáticas como la brutalidad policiaca y la pandemia de Covid-19.

En sus propias palabras, y en exclusiva, la neoyorquina desmenuza algunas de esas composiciones que a partir de este fin de semana pretenden tocar los corazones de la gente e inspirar a nuevas generaciones.

'SO DONE'

Los temas de este disco tienen una declaración muy específica. Jugando un poco con los títulos, ¿Cuándo fue la última vez que dijiste al mundo: 'estoy harta'?

"¡Hombre, muchas veces! Creo que por eso 'So Done' es tan puntual. No hay un solo momento en el que no estemos hartos de algo. En mi caso, al pasar por diferentes etapas, creo que ahorita definitivamente estoy harta del racismo.

"Ya me cansé de esas viejas mentalidades que han creado historias absurdas para que la gente crea que una raza es mejor que otra. Ni siquiera puedo imaginar cómo permitimos que eso pasara, y por eso ya estoy harta de todo el racismo. ¡Ya me cansé de eso!".

'AUTHORS OF FOREVER'

¿Crees que lo que hemos aprendido este año sobre racismo, solidaridad, política y diversidad son herramientas para convertirnos en 'autores de nuestra propia historia'?

"Sí lo creo, realmente lo creo. Sé a ciencia cierta que el mundo se detuvo y se puso en pausa para que pongamos más atención y podamos tener claridad. Para que las cosas negativas quedaran expuestas.

"Somos los 'Autores de Siempre' ('Authors of Forever'). Me encanta ese título, es mi título favorito que haya usado alguna vez para una canción. Esas palabras tienen mucho poder pues hablan de que todos somos los autores de nuestras propias vidas, y que todos contribuimos a escribir la historia, el futuro y el ahora.

"Nosotros somos los autores de siempre, y podemos decidir en qué nos queremos convertir".

'PERFECT WAY TO DIE'

Una de las canciones más emocionales del disco. ¿Qué tan difícil fue para ti como mujer afroamericana, como madre y ser humano escribir ese tema sobre brutalidad policiaca?

"Honestamente, no puedo siquiera imaginar cómo se debe sentir que (la policía) asesine a tu hijo... Tener que seguir luego de que tu hijo o hija han sido asesinados de esa forma tan brutal. Lo único que sabes es que no debió pasar, que no se lo merecían. ¡Nadie se merece ser asesinado!

"Ser esa madre (que pierde a un hijo) sería devastador para mí. 'Perfect Way to Die' es una de mis canciones favoritas de toda la vida. Fue coescrita por Sebastian Kole, que es un escritor muy poderoso e increíble. Cuando estábamos en el estudio juntos, los dos estuvimos llorando todo el tiempo.

"Es una letra muy potente, muy verdadera, e incluso la ironía del título: 'creo que escogiste la perfecta forma de morir'... ¡Claro que no! Ser joven no es una buena forma para morir, ¡es horrible, horrible!

"Es una historia desde el punto de vista de la madre y del de la persona que está tratando de convencer a la madre que no debe enojarse. Tiene muchas capas... Es muy difícil no ponerte emocional con esa canción, pero creo que la necesitamos, ahorita todos estamos sensibles, y estas letras expresan eso".

'TRUTH WITHOUT LOVE'

En este tema dices: '¿Qué pasaría si no fuera Alicia? ¿Te complacería?' ¿Crees que la pérdida de la identidad es algo que todavía permea en esta nueva generación de artistas?

"¡Claro! Es algo por lo que todos pasamos. Somos seres humanos y somos un grupo tribal de personas que siempre estamos buscando nuestra tribu. Todos deseamos descubrir una conexión y quién nos entienda.

"Quieres estar con personas que te influyan, te inspiren, te iluminen y te eleven. Siempre estamos buscando que nos amen. Punto. Fin de la historia.

"Creo que todos pasamos la mayoría de nuestras vidas buscando el amor, ya sea por que nunca nos lo dieron o no sabíamos lo que era debido a las circunstancias con las que hemos tenido que lidiar".