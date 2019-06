Hace arte con basura

Se llevó a cabo ayer con éxito la inauguración de la exposición “Mente Creativa, manos Mágicas”, de Jorge Alberto Luján Núñez, un artista chihuahuense oriundo de Delicias que elabora impresionantes obras a base de material reciclado, utilizando una mezcla de trozos de metal e insumos naturales como piedras.

La Galería de Arte Popular Chihuahua recibió esta muestra que estará disponible hasta el lunes 24 de junio, donde el artista comparte sus creaciones basadas principalmente en distintas figuras de animales, como elefantes, caballos, leones, vacas y peces, mismos que realiza en una diversidad de tamaños.

En entrevista para El Diario de Chihuahua, comentó que no ha sido nada sencillo mostrar su trabajo al público, pero aseguró que este tipo de espacios que les brinda la Secretaria de Desarrollo Social son muy importantes para el artesano chihuahuense.

“Después de tanto batallar aquí estamos. Agradezco a todo el equipo de trabajo de la Secretaria de Desarrollo Social. Trabajamos bastante para poder llegar hasta este momento y estoy muy contento”, dijo.





Se inspira en animales

Refirió que su trabajo está inspirado principalmente en animales, porque son criaturas nobles. La primera obra que realizó fue un elefante de tres metros de alambrón; luego hizo una vaca de lámina y de ahí continuó haciendo figuras de diferentes tamaños.

Cuenta con 19 años como artesano y de herrero tiene 50 años, experiencia que lo respalda y lo ha llevado a mostrar su talento mediante figuras llenas de creatividad. Compartió para todo los lectores que esta exposición comenzó a trabajarla desde el mes de noviembre.

“Fue gracias a la directora de Desarrollo Social e Inclusión, Patricia Borunda Lara. Ella vio mi trabajo en Delicias, me invitó a realizar una exposición en grande y desde ese tiempo me puse hacer piezas. Fuí juntando el material en la chatarra y piedras al río”, dijo.

Agregó que “entre las figuras que la gente podrá ver está un elefante, el cual duré alrededor de tres años para elaborarlo, pero las demás piezas fueron desde que tuve el honor de coincidir con la licenciada Paty”, aseveró.





Lo más difícil

Comentó qué ha sido lo más complicado con lo que se ha topado durante su carrera como artesano.

“Sinceramente todo. He batallado en dar a conocer mi trabajo; ha habido situaciones difíciles pero no hay que perder nunca la fe y tener presente que todo va a estar bien y existen espacios como Arte Popular Chihuahua que me abren las puertas para que la gente conozca de mis obras”, explicó.





Buena respuesta

Durante la amena entrevista, el artesano compartió que al momento de que el público conoce su trabajo lo felicitan y les agrada bastante lo que él hace. “Les llama la atención el material, que todo es chatarra y que sean piedras también. Espero les guste a toda la gente que visite esta muestra de mi trabajo. Son piezas que están a la venta por si alguien se interesa en alguna de ellas”, declaró.

“Hago la invitación a toda la gente de Chihuahua a que nos visiten y vean mi trabajo, y si alguna pieza les interesa con todo gusto estoy a sus órdenes. Si tienen alguna sugerencia o queja háganmela saber. Gracias por el apoyo que me brindan La Secretaria de Desarrollo Social, a la Galería del Arte Popular Chihuahua y por supuesto a la licenciada Patricia Borunda Lara”, concluyó.

El artista descubrió en la naturaleza insumos para crear, fue así como comenzó a trabajar las piedras y el metal para hacer figuras como: elefantes, pájaros, jirafas, caballos, hormigas, venados, vacas entre muchos más, las cuales el público que asista a contemplar esta exposición podrán encontrar una variedad de obras hechas por Jorge Alberto Luján Núñez.













Para saber más del artista o se interesa por alguna pieza contactarlo al teléfono (639)130 49 14.