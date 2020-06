Hace eco Black Lives Matter en BET Awards

Reforma Reforma Reforma Reforma Reforma

Ciudad de México.- La edición 20 de los BET Awards estuvo marcada, de principio a fin, por las reivindicaciones del movimiento Black Lives Matter.

La gala más importante del entretenimiento afroamericano no podía quedarse atrás e hicieron eco de las numerosas protestas antirracistas que en las últimas semanas se llevaron a cabo en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd a manos de policías de Minnesota.

La cantante Beyoncé, quien recibió un premio honorífico, destacó la importancia de estos movimientos.

"Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas ahí afuera que me han inspirado protestando y luchando por el cambio. Sus voces se están escuchando. Y están demostrando a nuestros antepasados que sus luchas no fueron en vano.

"Tenemos otra cosa más que necesitamos hacer para irrumpir con nuestro verdadero poder: votar. Los animo a continuar tomando acciones, a continuar para cambiar y desmantelar un sistema racista y desigual. Hay gente que espera que nos quedemos en casa durante las elecciones locales y las primarias. Tenemos que votar como si nuestra vida dependiera de ello porque depende de ello", dijo la artista, quien anunció el estreno, el 31 del julio en Disney+, del álbum visual Black is King.

Michelle Obama fue la encargada de darle el premio, aunque virtualmente, a la cantante.

"Desde que era una niña pequeña en Houston, Beyoncé Knowles-Carter ha estado iluminando los escenarios y honrando al mundo con su talento, su generosidad de espíritu y su amor por la comunidad"

"Lo puedes ver en todo lo que hace, desde su música que da voz a la alegría y el dolor de los negros hasta su activismo que demanda justicia para las vidas negras. Sólo quiero decirte que me inspiras, que nos inspiras a todos", dijo la ex Primera Dama de Estados Unidos.

La primera actuación fue toda una declaración de intenciones: Public Enemy abordó con furia una versión actualizada a los nuevos tiempos de su himno "Fight the Power", con invitados como YG, Nas o Questlove.

Alicia Keys recordó en su emotiva actuación las muertes por brutalidad policial de afroamericanos, como George Floyd y Breonna Taylor.

Usher, Jennifer Hudson y John Legend fueron otros artistas destacados que participaron en un evento que, además, rindió un homenaje muy especial a dos leyendas afroamericanas que murieron este año: el héroe del rock and roll Little Richard, con un tributo a cargo de Wayne Brady; y a la estrella de la NBA Kobe Bryant, con un segmento firmado por Lil Wayne.

El rapero Roddy Ricch fue el triunfador de la noche al llevarse dos de los principales galardones: Álbum del Año, por Please Excuse Me For Being Antisocial, y Mejor Nuevo Artista.

Lizzo fue elegida como Mejor Artista Femenina de R&B y Pop; mientras que Chris Brown se impuso en el apartado masculino de esa categoría.

Además, Megan Thee Stallion fue nombrada Mejor Rapera y DaBaby fue escogido como Mejor Rapero. Migos ganó la distinción al mejor grupo.

Los BET Awards también reconocen otros campos como la actuación: Issa Rae consiguió el premio a la Mejor Actriz y Michael B. Jordan logró la distinción al Mejor Actor.