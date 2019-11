Hacen productoras series costosas

Ciudad de México.- Los blockbusters ya no son monopolio de los cines, pues ahora también la televisión o las plataformas digitales están invirtiendo montos espectaculares en sus producciones.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Disney pronto hará ver como una producción barata a la superproducción Game of Thrones (cuyos capítulos de la última temporada costaron 15 millones de dólares cada uno).

Para su nueva plataforma, Disney+, The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision y Hawkeye, insertos en el universo Marvel, costarán ¡25 millones de dólares por capítulo!

Y se estima que The Mandalorian, sobre cazarrecompensas de Star Wars, con la cual arrancará el servicio streaming en EU el 12 de noviembre, tendrá episodios de al menos 12.5 millones de billetes verdes.

"En general, me parece bien que se gaste más dinero en las series de televisión, ya que cada vez los espectadores exigen una calidad más cinematográfica, así como un cuidado estético que requiere de ciertas condiciones de trabajo.

"En cuanto a si está o no justificado, depende el proyecto. Creo que la justificación no sólo es del guión, sino de la plataforma, del tamaño de la audiencia", opina el productor Fernando Rovzar (Sr. Ávila, Monarca).

Guionista y productor, Daniel Krauze (Luis Miguel: La Serie) lanza una alerta: mayor presupuesto no significa mayor calidad.

"La prueba está en Game of Thrones. El episodio de la gran pelea contra el Rey de la Noche, apuesto mi lana, costó lo mismo que toda la primera temporada. Y la primera es infinitamente superior a la última.

"Ahora bien, tener un presupuesto abultado te da beneficios y verosimilitud para lo que quieres contar", considera.

Apple+, la plataforma que se suma esta semana al combate, tiene en su parrilla títulos como See, producción de fantasía y ciencia ficción (15 mdd / episodio), y The Morning Show, sátira con Jennifer Aniston y Resse Witherspoon (14 mdd / episodio).

Netflix, por su parte, lanzará en breve la fantasía oscura The Witcher, basada en el personaje literario de Andrzej Sapkowski (10 mdd / episodio).

Y desde hace unos meses tiene disponible el "dramedy" The Politician, que, de acuerdo con su creador, Ryan Murphy, tiene episodios que costarían hasta 12 millones de dólares. Y una segunda temporada en puerta.

Amazon Prime, se presume, gastará cifras sin precedentes para su serie de El Señor de los Anillos, tras haber pagado por los derechos de la obra de J.R.R. Tolkien 250 millones de dólares.

El último gran competidor no se queda atrás: HBO Max anunció una serie del superhéroe Linterna Verde, de DC Comics, y el spinoff de Game of Thrones, House of the Dragon.

¿Hasta dónde escalará el costo de las series?

"Me preocupa porque no sé si quede mucho lugar para series buenas con poco presupuesto. Todo va a tener que ser grande, grande. Se quiere imponer un estándar que acostumbre a la audiencia a sólo ver cosas así", critica la directora Gigi Saul Guerrero (The Purge).