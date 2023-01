Hacen rosca a Bad Bunny

Ciudad de México.- Las celebraciones y la comida aún no terminan, pues aún falta el Día de los Santos Reyes el cual se celebra con la famosa rosca de Reyes y aunque hoy en día existen de muchos sabores y tamaños, una usuaria de TikTok optó por crear una más original inspirada en el cantante del año Bad Bunny.

Aunque sabemos que seguro piensas que no puedes comer más tras la celebración de año nuevo, estamos seguros que en cuanto veas este bello pan querrás conseguirlo enseguida para probarlo.

Crean rosca de Reyes inspirada en Bad Bunny

La usuaria @alepeireposteria fue quien compartió la inusual rosca bajo el título: “¿Te imaginas una rosca de reyes del Rey Benito?”, para luego mostrar su creación la cual está decorada con soles, tiburones, corazones y cabezas de conejo las cuales hacen referencia al cantante.

Y si te preguntas ¿Qué es lo que tiene dentro? En un segundo video Ale Pei explica que además de contener los tradicionales niños Dios, también podrán encontrar un ‘kit’ de elementos alusivos al reciente álbum de Bad Bunny, ‘Un Verano Sin Ti’, es decir, corazones, soles y cabezas de conejito.

La artista de esta rosca de Reyes originaria de Xalapa, Veracruz, además hace otro tipo de postres decorados de diferentes artistas o temáticas, pues tiene pasteles de la nueva serie de Netflix, ‘Merlina’, hasta de la caricatura ‘Las Chicas Súper poderosas’.

Como era de esperarse el video de la rosca de Reyes inspirada en el artista puertorriqueño Bad Bunny se volvió muy popular en la plataforma, pues ha logrado recaudar poco más de 19 mil ‘me gusta’ y 247 mil reproducciones.

Además de muchos comentarios que la felicitan, admiran y preguntan dónde, cómo y cuánto cuesta conseguir la rosca.

“No lo quiero, lo necesito”, “A mí no me gusta, a mí me encantannnn”, “Dónde la consigo”, “Un genio”, son algunos de los comentarios de los usuarios.