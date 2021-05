Halaga a Aniston por su actuación en 'Friends'

Archivo/El Diario

Ciudad de México-- Jennifer Aniston sigue teniendo la mejor relación con su ex esposo, Brad Pitt, tal y como lo acaba de demostrar en una entrevista para promocionar el especial de HBO Max, Friends: The Reunion.

Jennifer estaba junto con Lisa Kudrow y Courteney Cox hablando de este tan esperado proyecto para el programa Access Hollywood. De pronto vino la pregunta ¿qué actor invitado en Friends había sido su favorito?

Las actrices mencionaron varios nombres: Reese Witherspoon, Sean Penn, Tom Selleck, Alec Baldwin y Charlie Sheen. Pero entonces Jennifer Aniston no pudo evitar mencionar a su ex pareja, con quien estuvo casada durante cinco años.

“El señor Pitt fue maravilloso” aseguró Aniston, a lo que Kudrow agregó: “Fue fantástico”, dejando en claro su sentir por él después de tantos años.

Brad Pitt en una escena del episodio "The one with the rumor". (Cortesía IMDb.)

Brad Pitt aparece en el episodio titulado "El del rumor (“The One with the Rumor“), el noveno de la octava temporada y que se filmó en 2001, cuando aún estaban casados. En este capítulo el actor interpreta a Will Colbert, un compañero de la prepa de Rachel (Aniston), Monica (Cox) y Ross (David Schwimmer) quien odiaba precisamente a Rachel por hacerle bullying porque era gordo.

En este episodio Will recibe una invitación por parte de Rachel a su tradicional cena de Acción de Gracias y cuál no es su sorpresa al encontrarse cara a cara con Rachel, su némesis. La trama se complica cuando Will confiesa que junto con Ross inició un rumor de que Rachel era hermafrodita como venganza por todo lo que ella le hizo.

El papel "molesto" de Brad Pitt le valió una nominación al Emmy. (Cortesía IMDb.)

Obviamente en su momento, el capítulo causó furor entre los fans del programa y de la pareja formada por Jennifer y Brad. Además, tal parece que la crítica también amó ese episodio, pues el actor fue nominado a un Emmy por su actuación como Actor Invitado en una Serie de Comedia.