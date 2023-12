Hallan muerto a Lee Sun-kyun, actor de 'Parásitos'

AP / El actor Lee Sun-kyun

El actor Lee Sun-kyun, de la película ganadora del Óscar Parásitos, ha muerto a los 48 años, informó la oficina de emergencias de Corea del Sur.

Lee fue hallado muerto en un vehículo en un parque del centro de Seúl. La policía había reportado previamente que hallaron a Lee inconsciente en un lugar no identificado de Seúl. El actor había sido objeto de una investigación policial por su presunto consumo de drogas ilegales.

Los medios de comunicación surcoreanos, entre ellos la agencia de noticias Yonhap, informaron que la policía había estado buscando a Lee después de que su familia informó que se había marchado de casa tras escribir un mensaje similar a una nota de suicidio.

Lee fue una figura familiar en las pantallas coreanas durante décadas antes de su fama en el extranjero por Parásitos. Se hizo conocido por su papel en una popular serie dramática, Coffee Prince (2007), y ganó popularidad con el drama médico Behind The White Tower, seguido de My Mister (2018).