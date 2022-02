Han traspasado la barrera del respeto: Belinda tomará acciones legales

Reforma

Ciudad de México.- Esta vez Belinda no piensa quedarse callada ante los comentarios y suposiciones que han salido a raíz de su separación con el cantante Christian Nodal, pues en sus redes sociales emitió un contundente mensaje pidiendo respeto a su privacidad.

"Durante toda mi carrera los medios han sido parte importante, acompañando mi evolución y siendo el puente con muchos y muchas de mis fans. Es por ello que, en ocasiones, he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada, en el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco para una buena relación", publicó la cantante en su cuenta de Twitter e Instagram.

"Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género".

La intérprete de "Bella Traición" también declaró que los comentarios que se han hecho sobre ella son mentiras y la han vulnerado.

"Juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí, puesto que, en todo caso, únicamente afectan a mi círculo privado, difamando, calumniando y tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable".

Sin mencionar nombres o hacer referencia a alguna persona en particular, Belinda también dijo que emprenderá acciones para tener el respeto que toda mujer merece.

"No pretendo convertirme en una víctima, ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir -inclusive por la vía legal-, el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas".

"Esto no es solo por mí, sino por todas y cada una de las mujeres a quienes se les juzga por vivir su vida en libertad. Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera", agregó sin olvidar agradecer el apoyo de sus fans.

Esta publicación es tan sólo unos días después de Christian Nodal hiciera publico el fin de su compromiso, y de que la cantante declarara estar pasando por momentos difíciles.

"Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho. Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás", publicó la cantante hace un par de días.