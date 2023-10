¡Han vuelto!

/ Película Foragers

Project Space es un festival de arte que se ha llevado a cabo desde 2016 hasta el 2020 en Ciudad Juárez, bajo la dirección de Gabriela Durán. El festival es un puente de conexión entre artistas locales e internacionales.

En su edición 2023 titulada “And the word divided and exploited / “Y la palabra dividió y explotó”, el festival explora la división entre el Norte y el Sur Global y las relaciones neoimperiales forjadas en esa línea.

El festival de este año busca concientizar respecto al uso intencional del lenguaje, el cual facilita la explotación. El título del festival hace referencia al doble significado de la traducción inglesa de la palabra española 'explotó': ‘exploited’ y ‘exploded’.

Cada noche, a las 7:00 p.m., durante los cinco días que comprende el festival –del 10 al 14 de octubre–, se presentará un programa diferente en una ubicación diferente. Este año incluirá cortometrajes, largometraje, videoinstalaciones, performance, escultura y fotografía.

Artistas

Este año se cuenta con la participación de galerías de Nueva Zelanda y Korea del Sur. También se proyectará el largometraje Recolectores (Foragers) de Jumana Manna.

Jumana, es una artista multidisciplinaria nacida en Palestina, ha presentado su trabajo en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, el MoMA PS1, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen de Belgica, entre otros.

Elbe Trakal presentará una lectura performance en el cierre del festival. Trakal es una cineasta, escritora y artista radicada en Berlín, desarrolla películas, textos e instalaciones que abordan el impacto que la producción neoliberal, los procesos postsocialistas y la tecnología de vigilancia tienen en la formación de las comunidades. El trabajo de Trakal se ha mostrado en el Museo de Fotografía de Berlín, el Museo Folkwang Essen, la Cinemateca Distrital Bogotá, entre otros.

El talento local estará representado por Alanis Zuñiga, Daniel Guerrero, Maciel Cristina y Orlando L. Arango.

Programa completo

OCTUBRE 10

Maquinaria Neoliberal

• Alanis Zuñiga

Creo en un solo Dios (Instalación, 2023)

• Mike Haynes

News of the Uruguay Round (2016/2021)

In the Shadow of Wellywood (2021)

TPPA (Video intalación, 2016)

OCTUBRE 11

El Viejo Papel Tapiz

Ik Soo Kay

Altered Gravity (Videointalación, 2023)

InYoung Yeo

Micro-versed in licking the gloss (Videointalación, 2022)

Lee Soon Jong

Room 26407 (Videointalación, 2001)

OCTUBRE 12

image/value

• Hito Steyerl

Lovely Andrea (Proyección de video, 2007)

• Lior Shamriz

Port Said, Santa Cruz, Sarmad Kashani (Videointalación, 2022)

• Peter Wareing

Ceilings, Walls, Floors: The Physics of Labour (Proyección de video)

• Sandra Perry

It's in the Game '17 or Mirror Gag for Vitrine and Protection (Proyección de video, 2017).

OCTUBRE 13

Escapando la Restricción

• Daniel Guerrero

Barataria (Escultura, 2027)

• Jumana Manna

Recolectores (Largometraje, 2022)

• Maciel Cristina

Puedes Tocarme (Escultura, 2022)

• Orlando L. Arango

Los niños la persiguen a pedradas, como si fuera un mirlo (Fotografía, 2023)

OCTUBRE 14

• Elbe Trakal

La acariciante picadura del contacto. Una lectura de Octavia Buttler (Performance, 2023)