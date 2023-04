Hará Mario un viaje al mundo mágico en 'Super Mario Bros.'

Nintendo

Mario (Chris Pratt) y su hermano Luigi (Charlie Day) están trabajando bajo tierra en la reparación de una tubería en Brooklyn cuando, accidentalmente, son transportados a un mundo mágico y misterioso en el que secuestran a Luigi.

El fontanero más famoso se enfrascará entonces en una aventura para rescatarlo en Super Mario Bros. La Película, cinta animada inspirada en el universo de los juegos de Nintendo creados por Shigeru Miyamoto.

"Le dediqué mucho tiempo de mi vida (a jugar los videojuegos) y es lo mismo que les pasa a otras personas, que se apasionan por estos personajes"

Chris Pratt,voz de Mario.

Con el apoyo de Toad (Keegan-Michael Key), un habitante del Reino Champiñón, y un entrenamiento a cargo de la Princesa Peach (Anya Taylor-Joy), el bigotón héroe liberará su poder para luchar contra la amenaza de Bowser (Jack Black).

"Mario es lo máximo. Me siento afortunado de darle voz a personajes geniales y amo jugar con todos ellos, pero es realmente especial, porque pasé miles de horas jugando cuando era niño", dijo Pratt, en videoentrevista.

"Tengo muchas memorias jugando en mi casa, en las casas de mis amigos y vecinos aunque no sabía jugar y solamente veía a mis amigos. A los 11 años mi hijo me preguntó: '¿Por qué ves a los demás jugar videojuegos?'. Le respondí que era más divertido verlos jugar", afirmó Day.

Ambos actores están agradecidos con la oportunidad de ser parte del mundo de estos personajes.

"Mi experiencia doblando la voz de Mario fue muy divertida. Siento que fue muy emocionante crear parte del proceso y darle voz al personaje de esta película animada, el cual requiere una estrategia diferente en términos de crear un personaje que sea emocionalmente vulnerable, simpático, ambicioso y tenga todas las características. Crear el sonido de mi voz fue un verdadero reto", aseguró la estrella de Guardianes de la Galaxia.

"Nos sentimos cómodos jugando con las voces y encontrando diferentes sonidos para respondernos como hermanos. Tuvimos confianza en nuestras voces. Uno de los retos fue físico al gritar, correr, decir 'necesito ayuda' y llevar la voz al tope. Siento que si no lo hubiera hecho así, no sería una película animada de acción. Había líneas en la que mi voz tenía que ser algo salvaje antes de decir algo y no parábamos de grabar durante horas", complementó Day.

En el largometraje animado participó Miyamoto, creador del videojuego en 1983, representante y socio de Nintendo.

"Es una persona llena de lluvias de ideas y muy divertida, con una imaginación increíble al crear el mundo de Mario", compartió Pratt sobre el creativo japonés.

La versión en inglés cuenta también con las voces de Seth Rogen (Donkey Kong), Fred Armisen (Cranky Kong), Kevin Michael Richardson (Kamek) y Sebastian Maniscalco (Spike).

Habrá, además, una aparición especial de Charles Martinet, voz de Mario y Luigi en los juegos de Super Mario durante más de 30 años.

Para el doblaje en español, los productores contrataron a los actores profesionales Raúl Anaya (Mario) y Roberto Salguero (Luigi).

Luego de Super Mario Brothers: Great Mission to Rescue Princess Peach (1986) y la película live-action Super Mario Bros. (1993), esta es la tercera adaptación cinematográfica y estará disponible en salas de cine a partir de este miércoles.