Harnaaz Sandhu, la nueva Miss Universo

Agencias

Ciudad de México.- Luego de siete meses de reinado, el más corto en la historia de Miss Universo debido a la pandemia de coronavirus, la mexicana de 27 años, Andrea Meza, entregó la corona a la nueva Miss Universo, la india de 21 años, Harnaaz Sandhu, en la 70 edición del certamen de belleza que se llevó a cabo en el Puerto Eilat, en Israel.

Al igual que Andrea Meza, Harnaaz Sandhu se convierte en la tercera representante de su país en ganar el título de Miss Universo, luego de que en 1994 lo obtuviera su paisana Sushmita y en 2000 hiciera lo propio Lara Dutta.

La joven india, quien estudió Administración Comercial y se encuentra haciendo un doctorado en el rubro, se coronó al vencer a la paraguaya Nadia Ferreira, quien quedará como suplente en dado caso de que Harnaaz Sandhu no pudiera llevar a cabo su reinado. El segundo lugar de Miss Universo cayó en manos la sudafricana Lalela Mswane.

“Cuando pienso en la gran presión que viven las mujeres hoy en día, sólo puedo decirles que el ser humano debe creer en sí mismo, sepan que son únicos, que son hermosos, dejen de compararse con los demás y hablemos de las cosas que nos afectan hoy en día. Así que salgan, ábranse, exprésense, hablen por ustedes, ustedes son la voz del mundo. Hablen por ustedes mismos, por eso, por hablar, por decir las cosas, estoy yo aquí”, fue la respuesta que dio la joven india, ya en la final, al jurado conformado por siete mujeres, quienes les preguntaron a las tres finalistas qué consejo le darían a las mujeres que hoy en día viven bajo mucha presión.

Cabe señalar que el jurado de Miss Universo 2021 estuvo conformado por siete mujeres representantes de distintos rubros: la modelo brasileña Adriana Lima, la actriz india Urvashi Rautela, la actriz española Marian Rivera, la intérprete estadunidense Rena Sofer, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López; la ganadora en 2018 de Miss Universo, la francesa Iris Mittenaere y la modelo estadunidense Lori Harvey, hijastra de Steve Harvey, conductor de la velada

La joven ganadora, durante una cápsula que se mostró a lo largo de la emisión de tres horas, comentó que la persona que más inspiración le provoca es su madre, una mujer india que rompió los esquemas y estereotipos generacionales de su familia y que se graduó como la primera ginecóloga dentro de su familia.

“Ella ha sido mi ejemplo a seguir, es una mujer que rompió con los estereotipos y que se graduó como ginecóloga. A ella le debo toda esa inspiración y la fortaleza que me enseñó”, contó la joven.

La ceremonia contó con la participación musical de la cantante estadunidense JoJo, quien amenizó algunos momentos importantes del certamen, por ejemplo, cuando las concursantes desfilaron en sus trajes de baño y trajes de noche. Cantó temas como Too Little, Too Late y Worst (I Assume).

Cabe destacar que de las 80 concursantes que llegaron a Miss Universo, dieciséis concursantes pasaron a la semifinal: Francia, Colombia, Singapur, Panamá, Puerto Rico, Bahamas, Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos, India, Vietnam, Aruba, Paraguay, Filipinas, Venezuela y Sudáfrica. De ahí, se llevó a cabo el desfile en traje de baño y pasaron diez concursantes.

Luego vino la pasarela en traje de noche, del que salieron las cinco finalistas, entre las que se encontraban India, Sudáfrica, Paraguay, Colombia y Filipinas.

México, con ganas de la cuarta corona

La representante mexicana en la edición 70 de Miss Universo, Débora Hallal, quedó fuera de la competencia desde la primera ronda de selección, donde el jurado, entre el que se encontraba la modelo brasileña Adriana Lima, eligió a 16 semifinalistas de las 80 concursantes.

Originaria de Sinaloa, Déborah Hallal llegó al certamen con 24 años y es licenciada en Administración de Empresas. En 2019 vivió una situación complicada de salud ya que le detectaron hipotiroidismo, sin embargo, gracias a tratamientos mejoró su salud y pudo prepararse para el certamen Miss Universo.

En 2016 fue ganadora del concurso Miss Teen México. Dentro de sus hobbies le gusta montar a caballo, hacer ejercicio y además promueve en redes sociales la adopción de animales vulnerables.

Entérate